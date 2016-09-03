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"Роснефть" и Hyundai Heavy создают СП по производству крупнотоннажных танкеров

Экономика и бизнес
3 сентября, 8:42 UTC+3
Реализация этого соглашение может обеспечить потребности не только "Роснефти", но и других компаний, возможно иностранных
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. "Роснефть" и южнокорейская Hyundai Heavy создают совместное предприятие по производству крупнотоннажных танкеров с контрольным пакетом у РФ. Об этом журналистам сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Создается совместное предприятие с компанией Hyundai Heavy по проектированию и производству крупнотоннажных танкеров Афрамакс на газомоторном топливе", - сказал Сечин после церемонии подписания соответствующего соглашения.

Сечин пояснил, что к 2020 году при прохождении определенных каналов и проливов будет действовать особые требования к танкерам. "Если бы мы не сделали это (подписали соглашение - прим. ред.) сейчас, то потом было бы сложно обеспечивать транспорт углеводородов ", - подчеркнул он.

Реализация этого соглашение может обеспечить потребности не только "Роснефти", но и других компаний, возможно иностранных.

Российская сторона будет владеть контрольным пакетом создающегося СП. Hyundai Heavy будет обеспечивать проектную часть, инфраструктуру, компетенции и кадры.

Строительство танкеров на новом предприятии должно начаться до 2020 года, добавил Сечин.

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