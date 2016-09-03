"Азиатское суперкольцо": какие проблемы стоят на пути объединения энергосетей

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил сформировать межправительственную рабочую группу по разработке проекта энергетического суперкольца, которое свяжет Россию, Китай, Южную Корею, Японию.

"Поддерживаем инициативу компаний России, Японии, Республики Корея и Китая по созданию энергетического суперкольца, которое свяжет наши страны. Для более быстрой, динамичной реализации этого проекта предлагаем сформировать межправительственную рабочую группу", — сказал Путин, выступая на Восточном экономическом форуме.

Как отметил президент, Россия готова предоставить своим партнерам конкурентную в АТР цену на электроэнергию и зафиксировать ее на долгосрочный период.

Проект "нулевых"

Проект, получивший название "Азиатское суперкольцо", был предложен РАО "ЕЭС России" в 1998–2000 годах. Речь идет об объединении энергосистем России, Китая, Монголии, Южной Кореи и Японии. Рост энергопотребления в РФ и соответственно сокращение излишков электроэнергии привели к тому, что диалог приостановился.

Процесс интеграции возобновился лишь в 2011 году, когда Япония столкнулась с энергодефицитом на фоне прекращения эксплуатации атомных реакторов.

В конце марта 2016 года представители компании "Россети", китайской China State Grid Corporation, корейской Korea Electric Power Corporation и японской Softbank Group подписали в Пекине меморандум о совместном продвижении взаимосвязанной электрической энергосистемы, охватывающей Северо-Восточную Азию. Мощность системы может составить 15 ГВт.

Разработкой проекта с российской стороны занимается Минвостокразвития.

Частью этого масштабного проекта является энергомост в Японию, мощность которого может достигнуть 5 ГВт. Как ранее отмечал глава компании "Роснефть" Игорь Сечин, технологическое решение вопроса создания моста между Сахалином и Японией уже есть.

"Установка подводного кабеля — это достаточно дешевая технология, — заявлял он. — А от Сахалина до Хоккайдо всего 40 км". Глава "Роснефти" подчеркнул, что "условия позволяют создать мощный и надежный кластер для генерации электроэнергии, который позволяет спокойно и уверенно передавать электроэнергию в те районы Японии, которые в них нуждаются".

Европейская модель в Азии

Как отмечал президент японского фонда Sasakawa Peace Foundation, бывший исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Нобуо Танака, реализация проекта внесет весомый вклад в обеспечение энергетической безопасности региона и позволит расширить использование альтернативной энергетики.

Говоря о преимуществах идеи энергокольца, Танака указал на аналогичный опыт европейских стран. "Соединяя электросети, европейские страны разделяют риски возможных нарушений (в поставках электроэнергии). Это способствует более широкому потреблению возобновляемой энергетики, — отметил он. — Расширяя использование альтернативной энергетики, разделяя риски, Европа пытается создать более устойчивый и защищенный рынок энергетики в будущем", — добавил эксперт, отметив, что такой подход можно назвать коллективной энергетической безопасностью.

Этот опыт, по его мнению, может быть использован и в Азии. "Европейская модель может быть применена в Северо-Восточной Азии. Россия — один из важнейших поставщиков, Китай тоже поставщик, но в то же время и потребитель, Корея и Япония очень изолированы от другой части Азии, но соединение энергосетей означает разделение рисков", — считает он. Этот проект "позволяет также в большей степени использовать альтернативную энергетику, возможности для которой есть в Монголии, Китае и других странах", подчеркнул Танака.

Геополитическая интеграция

Экс-глава МЭА высказал мнение, что подобный проект должен быть выгодным с экономической точки зрения, поскольку он потребует инвестиций частных компаний и будет способствовать развитию бизнеса. Вместе с тем есть в нем и геополитическая составляющая, считает он.

"Идея соединения электросетей очень инновационная, геополитическая", — говорит Танака. "Я думаю, что совместное изучение таких идей, как, например, обеспечение «коллективной энергетической безопасности», должно продвигаться вперед. И тогда в будущем может быть достигнуто решение геополитических вопросов. Такая инициатива — это очень хорошее начинание для диалога между странами и это может проложить путь к решениям существующих двусторонних геополитических вопросов", — полагает эксперт.

С геополитической точки зрения реализация проекта откроет путь к укреплению политических отношений в будущем, также указал он.

Нет конкретных идей и примеров

Говоря о проблемах, стоящих на пути проекта, Танака выделил необходимость определить вопросы регулирования и ценообразования: "Проблема заключается в том, как будет осуществляться регуляция между странами-участницами. Транзит электроэнергии должен быть гарантирован. К примеру, если электричество передается через Монголию, Китай и Корею в Японию, каких правил будут придерживаться стороны? Каков будет процесс ценообразования? Кто должен инвестировать в стыковые участки сети?".

"К сожалению, в Японии возможность по соединению сетей с иностранными государствами никогда не рассматривалась. Ни у кого пока нет конкретных идей, как это реализовать. Таких примеров нет, поэтому и непросто", — считает глава Sasakawa Peace Foundation.

С учетом временных нагрузок

В свою очередь исполняющий обязанности генерального директора Дальневосточной энергетической управляющей компании Дмитрий Селютин отметил в интервью ТАСС, что для реализации проекта необходимо решить несколько задач в сфере международного сотрудничества в топливно-энергетическом комплексе.

"Задача первая — наладить взаимообмен продукцией, товарами с высокой долей добавленной стоимости, постепенно снижая вес поставок непереработанного сырья: угля, нефти, газа. Единственный продукт такого рода, который в избытке имеется на российском рынке, — это электричество", — сказал Селютин.

Вторая задача — обеспечить разумный транзит электроэнергии между странами. "Транзит электрогенерации связан с потребностью национальных экономик в покупной электроэнергии в силу различных временных балансовых нагрузок. Например, когда электроэнергия наших гидростанций Востока практически не востребована в регионе, она востребована на юге Китая или где-то еще", — добавил собеседник агентства.

Селютин также отметил, что в России в отличие от остального мира не растет доля источников возобновляемой энергии. "Существуют прогнозы, что в течение ближайших двадцати лет электроэнергетика во всем мире станет принципиально другой, ориентированной на возобновляемые источники энергии: на энергию солнца, ветра, гидроресурсы самого разного рода".

По его словам, именно этот тренд международного сотрудничества в электроэнергетике должен приобрести главную составляющую — обмен технологиями получения новых возобновляемых источников электроэнергии.