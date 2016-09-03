Новак: Украина может успеть закачать 2 млрд куб. м газа до зимы

Минкавказа осенью начнет разработку законопроекта о курортном сбореЭкономика и бизнес 3 сентября, 11:31
Глава Чугуевского района Приморья: "Лайонрок" стал самым разрушительным за 40 летПроисшествия 3 сентября, 11:26
"Азиатское суперкольцо": какие проблемы стоят на пути объединения энергосетейЭкономика и бизнес 3 сентября, 11:22
Модификация комплекса РЭБ "Витебск" для военно-транспортных самолетов прошла испытанияАрмия и ОПК 3 сентября, 11:15
Дальний Восток готовится к инвестиционному прорывуЭкономика и бизнес 3 сентября, 11:12
Российские средства РЭБ способны защитить от угроз из космосаАрмия и ОПК 3 сентября, 11:10
Беспилотники радиоэлектронной борьбы появятся в России к 2018 годуАрмия и ОПК 3 сентября, 11:05
КРЭТ: новые бортовые комплексы обороны для вертолетов создадут к 2018 годуАрмия и ОПК 3 сентября, 11:02
Зарплаты учителей, медиков, соцработников и ученых будут повышены в 2017 годуЭкономика и бизнес 3 сентября, 10:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Украина физически может закачать 2 млрд кубометров газа в подземные хранилища (ПХГ) до зимы, если будет покупать в сентябре - октябре, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
"Если будут сейчас закупать газ в сентябре - октябре, то, конечно, можно успеть", - сказал Новак.
В настоящее время Украина на 2-3 млрд кубометров отстает от графика закачки газа в ПХГ. До начала отопительного сезона Украине необходимо закачать не менее 17 млрд кубометров для отопления страны и обеспечения транзита газа из РФ в Европу.
Ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что малый объем накопленного в украинских ПХГ газа создает риски для транзита российского газа в Европу, так как "газ зимой в подземных хранилищах на западе Украины "Нафтогаз" использует для обеспечения транзита российского газа для европейских потребителей".