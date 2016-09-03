Новак: Украина может успеть закачать 2 млрд куб. м газа до зимы

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Украина физически может закачать 2 млрд кубометров газа в подземные хранилища (ПХГ) до зимы, если будет покупать в сентябре - октябре, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Если будут сейчас закупать газ в сентябре - октябре, то, конечно, можно успеть", - сказал Новак.

В настоящее время Украина на 2-3 млрд кубометров отстает от графика закачки газа в ПХГ. До начала отопительного сезона Украине необходимо закачать не менее 17 млрд кубометров для отопления страны и обеспечения транзита газа из РФ в Европу.

Ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что малый объем накопленного в украинских ПХГ газа создает риски для транзита российского газа в Европу, так как "газ зимой в подземных хранилищах на западе Украины "Нафтогаз" использует для обеспечения транзита российского газа для европейских потребителей".