Срок лицензирования участков на Гыдане будет известен после утверждения газовой схемы

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Сроки лицензирования дополнительных участков "Новатэка" на Гыданском полуострове и Ямале станут известны после утверждения газовой схемы, сообщил в интервью ТАСС министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

"Как ориентир мы ставили корректировку утверждения новой газовой схемы. Исходя из этого можно будет понимать, когда, на каком этапе и в какие сроки планируется реализация всех проектов, в том числе на Ямале. И исходя из этого будем закладывать сроки лицензирования ", - сказал он.

Ранее министр говорил, что "Новатэк" обратился к руководству страны с просьбой зарезервировать 10 газовых участков на Гыданксом полуострове и на Ямале. Председатель правления компании Леонид Михельсон в рамках Восточного экономического форума сообщил, что компания оценивает потенциал производства на Ямале и Гыдане в 100 млн тонн в год.

Как ранее прогнозировали в компании, к 2025 году СПГ "Новатэка", произведенный в рамках проектов "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ", может занять до 7% мирового рынка ресурса.

"Новатэк" в настоящее время ведет строительство завода по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ" мощностью 16,5 млн тонн СПГ в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Начало производства СПГ запланировано на 2017 год и будет продолжаться в течение как минимум 35 лет.

Как ранее сообщал ТАСС, "Новатэк" рассматривает возможность строительства нового завода СПГ в порту Сабетта, где уже строится завод в рамках проекта "Ямал СПГ". Газ для сжижения будет поступать с Салмановского (Утреннего) и Геофизического нефтегазоконденсатных месторождений. Начало строительства завода по сжижению запланировано на 2018 год.