Новак: цена поставок электроэнергии из РФ в Монголию должна быть рыночной

Минкавказа осенью начнет разработку законопроекта о курортном сбореЭкономика и бизнес 3 сентября, 11:31
Глава Чугуевского района Приморья: "Лайонрок" стал самым разрушительным за 40 летПроисшествия 3 сентября, 11:26
"Азиатское суперкольцо": какие проблемы стоят на пути объединения энергосетейЭкономика и бизнес 3 сентября, 11:22
Модификация комплекса РЭБ "Витебск" для военно-транспортных самолетов прошла испытанияАрмия и ОПК 3 сентября, 11:15
Дальний Восток готовится к инвестиционному прорывуЭкономика и бизнес 3 сентября, 11:12
Российские средства РЭБ способны защитить от угроз из космосаАрмия и ОПК 3 сентября, 11:10
Беспилотники радиоэлектронной борьбы появятся в России к 2018 годуАрмия и ОПК 3 сентября, 11:05
КРЭТ: новые бортовые комплексы обороны для вертолетов создадут к 2018 годуАрмия и ОПК 3 сентября, 11:02
Зарплаты учителей, медиков, соцработников и ученых будут повышены в 2017 годуЭкономика и бизнес 3 сентября, 10:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Стоимость поставок российской электроэнергии в Монголию должна быть рыночной, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
"В убыток работать никто не будет", - сказал министр, отвечая на вопрос о скидке на электроэнергию для Монголии, за которую выступало Минприроды РФ.
Минприроды России говорило о возможной скидке на электроэнергию для Монголии в качестве компенсации за отмену строительства каскада ГЭС на реке Селенга, возведение которых угрожает экосистеме Байкала.
Как сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на документы правительства Монголии, Китай отказался выделять Монголии кредит на $1 млрд на строительство ГЭС на реке Селенга до тех пор, пока не будет достигнута договоренность с Россией по экологическим аспектам.
Россия в свою очередь готова помочь Монголии решить проблему энергодефицита, увеличив экспорт электроэнергии.