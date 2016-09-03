Новак: цена поставок электроэнергии из РФ в Монголию должна быть рыночной

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Стоимость поставок российской электроэнергии в Монголию должна быть рыночной, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"В убыток работать никто не будет", - сказал министр, отвечая на вопрос о скидке на электроэнергию для Монголии, за которую выступало Минприроды РФ.

Минприроды России говорило о возможной скидке на электроэнергию для Монголии в качестве компенсации за отмену строительства каскада ГЭС на реке Селенга, возведение которых угрожает экосистеме Байкала.

Как сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на документы правительства Монголии, Китай отказался выделять Монголии кредит на $1 млрд на строительство ГЭС на реке Селенга до тех пор, пока не будет достигнута договоренность с Россией по экологическим аспектам.

Россия в свою очередь готова помочь Монголии решить проблему энергодефицита, увеличив экспорт электроэнергии.