Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
ВЭФ-2016
Выборы-2016
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новак: цена поставок электроэнергии из РФ в Монголию должна быть рыночной

Экономика и бизнес
3 сентября, 9:58 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК 3, сентября. /ТАСС
Ранее Минприроды России говорило о возможной скидке на электроэнергию для Монголии в качестве компенсации за отмену строительства каскада ГЭС на реке Селенга
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Стоимость поставок российской электроэнергии в Монголию должна быть рыночной, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Смотрите также
Сергей Донской
Донской: Россия готова помочь Монголии решить проблему энергодефицита

"В убыток работать никто не будет", - сказал министр, отвечая на вопрос о скидке на электроэнергию для Монголии, за которую выступало Минприроды РФ.

Минприроды России говорило о возможной скидке на электроэнергию для Монголии в качестве компенсации за отмену строительства каскада ГЭС на реке Селенга, возведение которых угрожает экосистеме Байкала.

Как сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на документы правительства Монголии, Китай отказался выделять Монголии кредит на $1 млрд на строительство ГЭС на реке Селенга до тех пор, пока не будет достигнута договоренность с Россией по экологическим аспектам.

Россия в свою очередь готова помочь Монголии решить проблему энергодефицита, увеличив экспорт электроэнергии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Восточный экономический форум 2016
В других СМИ
Реклама
Фото
5
Состоялся первый вылет российского чартера в Турцию
17
ВЭФ-2016: за два дня до старта
17
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Абэ призвал Путина поставить точку в территориальном споре
2
Зарплаты учителей, медиков, соцработников и ученых будут повышены в 2017 году
3
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
4
Узбекистан: расклад сил после смерти Каримова
5
Подозреваемая в убийстве девочки в Иванове могла пойти на преступление из ревности
6
На юго-западе Москвы иномарка насмерть сбила женщину и скрылась
7
Опрос: Трамп впервые с июля опередил Клинтон по популярности
Темы дня
Реклама