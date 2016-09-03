"Газпром" готов к сокращению операционных издержек на 10%

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. "Газпром" готов сократитьк сокращению операционных издержек компании на 10%. О этом сообщил журналистам глава компании Алексей Миллер.

"Конечно, мы давно этим занимаемся", - сказал он.

Заседание совета директоров "Газпрома" по этому вопросу состоится в заочной форме 6 сентября 2016 года.

Ранее Росимущество, как сообщала газета "Ведомости", разослало в госкомпании директиву снизить на 10% операционные издержки и представить в правительство план реализации.

Согласно директиве, в течение августа государственные представители в советах директоров госкомпаний должны инициировать заседания советов, которые поручат менеджменту разработать или обновить планы сокращения операционных издержек на 10%. После этого компании будут обязаны раз в месяц отчитываться о проделанной работе перед советом директоров и профильным ведомством. Такая мера нужна, чтобы повысить эффективность госкомпаний.