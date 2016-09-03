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Глава ВТБ: японские компании могут заинтересоваться приватизацией в РФ

Экономика и бизнес
3 сентября, 9:26 UTC+3
"Для японцев есть политические ограничители пока. Если все это изменится, то, я думаю, мы увидим больше японского капитала в России", - отметил Андрей Костин
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Японские компании могут заинтересоваться приватизацией российских активов, но для этого нужно улучшение геополитической ситуации в отношениях с Россией. Об этом заявил ТАСС глава ВТБ Андрей Костин.

"Конечно, могут. Для японцев есть политические ограничители пока. Если все это изменится, то, я думаю, мы увидим больше японского капитала в России и особенно здесь (на Дальнем Востоке - прим. ред.)", - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин объявил в январе 2016 г. о решении государства продать доли в "Роснефти", "Башнефти", ВТБ, "Алросе" и "Совкомфлоте". Сделка по "Алросе" уже состоялась, на очереди продажа 19,5% "Роснефти". Приватизацию "Башнефти" отложил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Госпакет башкирской компании планируется продать после реализации доли в "Роснефти".

Костин также заявил, что ВТБ готов принять участие в совместных кластерных проектах с Внешэкономбанком (ВЭБ).

"С ВЭБ и Сбербанком кластерные проекты хоть завтра. Пускай предлагают. Передайте Горькову (глава ВЭБ - прим. ред.), что в кластер мы с ними пойдем. А если Герман Оскарович там будет, так это вообще класс", - сказал Костин.

Ранее ТАСС сообщал, что Внешэкономбанк намерен предложить коммерческим банкам совместные кластерные проекты в различных отраслях экономики РФ. По мнению главы госкорпорации Сергея Горькова, это окажет мультипликативный эффект на экономику.

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Восточный экономический форум 2016
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Приватизация: вторая волна
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