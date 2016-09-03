Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
ВЭФ-2016
Выборы-2016
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Белоусов: необходимо систематизировать льготы для инвестиционных проектов, их очень много

Экономика и бизнес
3 сентября, 10:04 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, сентября. /ТАСС
Помощник президента подчеркнул, что система льгот должна быть индивидуальной под каждый конкретный проект, реализуемый на Дальнем Востоке
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Необходимо провести систематизацию различных льгот для инвестиционных проектов, так как их очень много. Такое мнение журналистам высказал помощник президента РФ Андрей Белоусов в рамках Восточного экономического форума.

"Существует как минимум три системы, кроме общефедеральных, три системы льготирования: ТОР, свободные порты и поддержка инвестиционных проектов, реализуемых на территории Дальнего Востока и Забайкалья. Но я вам должен сказать, что у нас систем разного рода льготирования, разных льгот, уже очень много, почти десяток. И нам надо здесь порядок навести, и как это все дело систематизировать", - сказал Белоусов.

Помощник президента подчеркнул, что система льгот должна быть индивидуальной под каждый конкретный проект, реализуемый на Дальнем Востоке.

Правительство РФ уже обсуждает вопрос оптимизации системы льгот, отметил он. "Да, конечно обсуждаем. Я не комментирую незавершенную работу. Но проблема такая в систематизации есть", - добавил Белоусов.

По его словам, льготы для проектов, реализуемых на Дальнем Востоке, должны предоставляться индивидуально в каждом конкретном случае, в зависимости от условий.

"Я думаю, что это (система льгот - прим. ред.) индивидуальный вопрос. В каждом конкретном проекте должны предусматриваться свои требования, все зависит от условий", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Восточный экономический форум 2015
Персоны
Белоусов, Андрей Рэмович
В других СМИ
Реклама
Фото
5
Состоялся первый вылет российского чартера в Турцию
17
ВЭФ-2016: за два дня до старта
17
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Зарплаты учителей, медиков, соцработников и ученых будут повышены в 2017 году
2
Абэ призвал Путина поставить точку в территориальном споре
3
Узбекистан: расклад сил после смерти Каримова
4
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
5
Опрос: Трамп впервые с июля опередил Клинтон по популярности
6
На юго-западе Москвы иномарка насмерть сбила женщину и скрылась
7
"Азиатское суперкольцо": какие проблемы стоят на пути объединения энергосетей
Темы дня
Реклама