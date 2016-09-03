Белоусов: необходимо систематизировать льготы для инвестиционных проектов, их очень много

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Необходимо провести систематизацию различных льгот для инвестиционных проектов, так как их очень много. Такое мнение журналистам высказал помощник президента РФ Андрей Белоусов в рамках Восточного экономического форума.

"Существует как минимум три системы, кроме общефедеральных, три системы льготирования: ТОР, свободные порты и поддержка инвестиционных проектов, реализуемых на территории Дальнего Востока и Забайкалья. Но я вам должен сказать, что у нас систем разного рода льготирования, разных льгот, уже очень много, почти десяток. И нам надо здесь порядок навести, и как это все дело систематизировать", - сказал Белоусов.

Помощник президента подчеркнул, что система льгот должна быть индивидуальной под каждый конкретный проект, реализуемый на Дальнем Востоке.

Правительство РФ уже обсуждает вопрос оптимизации системы льгот, отметил он. "Да, конечно обсуждаем. Я не комментирую незавершенную работу. Но проблема такая в систематизации есть", - добавил Белоусов.

По его словам, льготы для проектов, реализуемых на Дальнем Востоке, должны предоставляться индивидуально в каждом конкретном случае, в зависимости от условий.

"Я думаю, что это (система льгот - прим. ред.) индивидуальный вопрос. В каждом конкретном проекте должны предусматриваться свои требования, все зависит от условий", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.