Китай хочет построить у себя завод российского мороженого

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Китайская Ассоциация развития и планирования деятельности предприятий за рубежом рассматривает возможность строительства в Китае завода по производству российского мороженого, сообщил в субботу журналистам на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) генеральный секретарь Ассоциации Чжэньвэй Хэ.

"На российское мороженое в Китае большой спрос. Мы бы хотели создать в Китае фабрику по производству мороженого по российской технологии и из российского сырья. Вопрос создания продуктового терминала мы вчера обсудили с губернатором Сахалинской области. Мы будем прорабатывать вопрос поставок сахалинского молока в Китай морем. Срок доставки не превышает двух суток, что позволит нам получать достаточный объем сырья для производства мороженого", - сказал Хэ.

Он также сообщил, что в этом году в приграничном городе Хэйхэ открылся первый супермаркет российских продуктов, где продается более 1700 товаров. В течение трех лет в Китае планируется открыть 300 таких магазинов.

"Сейчас в Китае, например, очень хорошо продаются российские продукты, потому что они экологически чистые, без ГМО. В этой сфере Россия и Китай имеют хорошие перспективы сотрудничества", - добавил Хэ.

В Китае большой спрос на российское мороженое

Ранее президент РФ Владимир Путин, который во Владивостоке встретился с российскими и зарубежными инвесторами на Дальнем Востоке, с удивлением узнал о том, что в Китае очень любят российское мороженое, однако экспорт его в КНР из России якобы ограничен.

Один из участников встречи, представляющий китайский бизнес, рассказал, что "российское мороженое в КНР очень любят, но его не дают вывозить в Китай" крупными партиями, хотя приехать полакомиться в РФ можно. Он не уточнил причин подобного запрета, но призвал президента России поспособствовать решению этой проблемы.

"Вы меня удивили по поводу запрета на вывоз мороженого, как будто это национальное достояние или культурная ценность", - признался Путин. "Первый раз об этом слышу", - сказал он. "Теперь, когда буду ездить (в Китай), буду председателю КНР Си Цзиньпину привозить мороженое, если его так сложно добыть, как особый подарок", - с улыбкой предположил глава российского государства.

Корпорация МСП и КНР договорились сотрудничать в развитии малого бизнеса

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) и Китайская ассоциация развития и планирования деятельности предприятий за рубежом подписали в субботу в рамках деловой программы Восточного экономического форума меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает содействие в рамках реализации совместных международных проектов, торгово-производственной и научно-технической кооперации, в том числе в сфере высоких технологий и инноваций.

"Развитие международного сотрудничества является одним из приоритетных направлений деятельности Корпорации МСП по расширению рынков сбыта продукции для малых и средних компаний, - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман. - В рамках совместной работы с Китайской ассоциацией развития и планирования деятельности предприятий за рубежом мы планируем конкретизировать механизмы взаимодействия российских субъектов МСП с китайскими предпринимателями, повысить уровень информированности о возможностях в данной области и существующих потребностях рынка".

Одним из основных направлений совместной деятельности станет разработка системы по встраиванию российских компаний сферы МСП в цепочки поставок китайских предприятий, в том числе локализующих или планирующих локализовать свое производство на территории РФ.