Улюкаев: первые оценки создания ЗСТ с Южной Кореей рассмотрят после ВЭФ в сентябре

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Рассмотрение экспертного доклада о возможности создания зоны свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом (ЕврАзЭС) и Южной Кореей перенеслось с Восточного экономического форума на более позднее время. Об этом журналистам сообщил глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев.

"Пока нет (не рассмотрели - прим. ред.). В сентябре все- таки будет", - сказал Улюкаев, отвечая на вопрос, рассмотрели ли уже стороны доклад совместной исследовательской группы по возможности создания ЗСТ с Южной Кореей.

В начале августа глава Минэкономразвития РФ заявлял, что результаты экспертных переговоров о возможности создания ЗСТ между Евразийским экономическим союзом и Южной Кореей должны быть доложены президентам обоих государств в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. По его мнению, создание ЗСТ между ЕврАзЭС и Кореей может занять полтора-два года.