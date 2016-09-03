Зарплаты учителей, медиков, соцработников и ученых будут повышены в 2017 году

Минкавказа осенью начнет разработку законопроекта о курортном сбореЭкономика и бизнес 3 сентября, 11:31
Глава Чугуевского района Приморья: "Лайонрок" стал самым разрушительным за 40 летПроисшествия 3 сентября, 11:26
"Азиатское суперкольцо": какие проблемы стоят на пути объединения энергосетейЭкономика и бизнес 3 сентября, 11:22
Модификация комплекса РЭБ "Витебск" для военно-транспортных самолетов прошла испытанияАрмия и ОПК 3 сентября, 11:15
Дальний Восток готовится к инвестиционному прорывуЭкономика и бизнес 3 сентября, 11:12
Российские средства РЭБ способны защитить от угроз из космосаАрмия и ОПК 3 сентября, 11:10
Беспилотники радиоэлектронной борьбы появятся в России к 2018 годуАрмия и ОПК 3 сентября, 11:05
КРЭТ: новые бортовые комплексы обороны для вертолетов создадут к 2018 годуАрмия и ОПК 3 сентября, 11:02
Зарплаты учителей, медиков, соцработников и ученых будут повышены в 2017 годуЭкономика и бизнес 3 сентября, 10:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Повышенную зарплату в 2017 году получат бюджетники, которые входят в "майские" указы президента РФ.
Об этом сообщил ТАСС министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в кулуарах Восточного экономического форума.
"Указным" бюджетникам, которые обозначены в майских указах президента, точно повысят зарплату в следующем году. Это учителя, преподаватели, социальные работники, младший и старший медицинский персонал, наука. По ним точно будет повышение", - сказал Топилин.
По его словам, пропорции и размеры повышения зарплат бюджетников пока обсуждаются.
Выступая 2 августа на молодежном форуме "Территория смыслов на Клязьме", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что власти не отказываются от тех решений, которые связаны с повышением зарплат педагогам и преподавателям в университетах, хотя "это невозможно сделать одномоментно". При этом глава правительства отметил, что все зависит от личного выбора. По его словам, учитель - это призвание, а если хочется быстро деньги заработать, в бизнесе это можно сделать быстрее и лучше.
7 мая 2012 года были подписаны указы: