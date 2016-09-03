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Зарплаты учителей, медиков, соцработников и ученых будут повышены в 2017 году

Экономика и бизнес
3 сентября, 10:38 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, сентября. /ТАСС
По словам министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина, пропорции и размеры повышения зарплат бюджетников пока обсуждаются
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© Дмитрий Рогулин, ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Повышенную зарплату в 2017 году получат бюджетники, которые входят в "майские" указы президента РФ.

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Об этом сообщил ТАСС министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в кулуарах Восточного экономического форума.

"Указным" бюджетникам, которые обозначены в майских указах президента, точно повысят зарплату в следующем году. Это учителя, преподаватели, социальные работники, младший и старший медицинский персонал, наука. По ним точно будет повышение", - сказал Топилин.

По его словам, пропорции и размеры повышения зарплат бюджетников пока обсуждаются.

Заявление Медведева

Выступая 2 августа на молодежном форуме "Территория смыслов на Клязьме", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что власти не отказываются от тех решений, которые связаны с повышением зарплат педагогам и преподавателям в университетах, хотя "это невозможно сделать одномоментно". При этом глава правительства отметил, что все зависит от личного выбора. По его словам, учитель - это призвание, а если хочется быстро деньги заработать, в бизнесе это можно сделать быстрее и лучше.

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Что такое "майские указы"
В ходе предвыборной кампании 2012 года Владимир Путин изложил свою программу в семи статьях. 7 мая 2012 года, сразу после вступления в должность президента, Владимир Путин подписал ряд указов, в которых были сформулированы перспективные задачи в экономической, демографической и социальной политике, сфере здравоохранения, образования и науки, обеспечения граждан доступным жильем.

7 мая 2012 года были подписаны указы:

  • "О долгосрочной государственной экономической политике"
  • "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации"
  • "О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации"
  • "О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации"
  • "О реализации планов (программ) строительства и развития Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного комплекса"
  • "Об обеспечении межнационального согласия"
  • "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"
  • "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"
  • "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки"
  • "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения"
  •  "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

Реализация "майских указов" президента РФ. Досье

 
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