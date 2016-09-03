Зарплаты учителей, медиков, соцработников и ученых будут повышены в 2017 году

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Повышенную зарплату в 2017 году получат бюджетники, которые входят в "майские" указы президента РФ.

Об этом сообщил ТАСС министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в кулуарах Восточного экономического форума.

"Указным" бюджетникам, которые обозначены в майских указах президента, точно повысят зарплату в следующем году. Это учителя, преподаватели, социальные работники, младший и старший медицинский персонал, наука. По ним точно будет повышение", - сказал Топилин.

По его словам, пропорции и размеры повышения зарплат бюджетников пока обсуждаются.

Заявление Медведева Выступая 2 августа на молодежном форуме "Территория смыслов на Клязьме", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что власти не отказываются от тех решений, которые связаны с повышением зарплат педагогам и преподавателям в университетах, хотя "это невозможно сделать одномоментно". При этом глава правительства отметил, что все зависит от личного выбора. По его словам, учитель - это призвание, а если хочется быстро деньги заработать, в бизнесе это можно сделать быстрее и лучше.

Что такое "майские указы" В ходе предвыборной кампании 2012 года Владимир Путин изложил свою программу в семи статьях. 7 мая 2012 года, сразу после вступления в должность президента, Владимир Путин подписал ряд указов, в которых были сформулированы перспективные задачи в экономической, демографической и социальной политике, сфере здравоохранения, образования и науки, обеспечения граждан доступным жильем. 7 мая 2012 года были подписаны указы: "О долгосрочной государственной экономической политике"

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