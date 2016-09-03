Минэкономразвития обсуждает выплату промежуточных дивидендов "Транснефтью"

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития обсуждает возможность выплаты промежуточных дивидендов "Транснефтью", сообщил журналистам глава министерства Алексей Улюкаев.

"Обсуждается для отдельных случаев, например, для "Транснефти". Потому что там центрами образования прибыли являются дочерние компании, и в этом смысле было бы правильно этот вопрос решить по средствам того, чтобы подняли дочерние компании, при этом материнская компания платила бы. По крайней мере, мы предлагаем такое решение", - сказал он.

Ранее газета "Ведомости" писала, что в правительстве обсуждается идея обязать некоторые госкомпании выплатить в этом году промежуточные дивиденды.

По данным издания, речь идет о трех компаниях - РЖД, "Транснефть" и "Совкомфлот". Дивиденды должен еще заплатить "Роснефтегаз", через который правительство владеет "Роснефтью" и частью "Газпрома". По подсчетам газеты, промежуточные дивиденды помогут уменьшить "дыру" в бюджете, но выплаты трех компаний могут составить всего 21 млрд руб. при планируемом дефиците на 2016 г. в 2,36 трлн руб.