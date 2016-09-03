Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
ВЭФ-2016
Выборы-2016
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минэкономразвития обсуждает выплату промежуточных дивидендов "Транснефтью"

Экономика и бизнес
3 сентября, 10:36 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, сентября. /ТАСС
Ранее газета "Ведомости" писала, что в правительстве обсуждается идея обязать некоторые госкомпании выплатить в этом году промежуточные дивиденды
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития обсуждает возможность выплаты промежуточных дивидендов "Транснефтью", сообщил журналистам глава министерства Алексей Улюкаев.

Смотрите также

Замглавы МЭР: "Транснефть" могла бы пойти на выплату промежуточных дивидендов
На двух НПС "Транснефти" ввели системы автоматического регулирования давления
"Транснефть" начала работы на объектах энергоснабжения в рамках увеличения мощности ВСТО
"Транснефть" направила 25 млрд рублей на частичное досрочное погашение китайского кредита

"Обсуждается для отдельных случаев, например, для "Транснефти". Потому что там центрами образования прибыли являются дочерние компании, и в этом смысле было бы правильно этот вопрос решить по средствам того, чтобы подняли дочерние компании, при этом материнская компания платила бы. По крайней мере, мы предлагаем такое решение", - сказал он.

Ранее газета "Ведомости" писала, что в правительстве обсуждается идея обязать некоторые госкомпании выплатить в этом году промежуточные дивиденды.

По данным издания, речь идет о трех компаниях - РЖД, "Транснефть" и "Совкомфлот". Дивиденды должен еще заплатить "Роснефтегаз", через который правительство владеет "Роснефтью" и частью "Газпрома". По подсчетам газеты, промежуточные дивиденды помогут уменьшить "дыру" в бюджете, но выплаты трех компаний могут составить всего 21 млрд руб. при планируемом дефиците на 2016 г. в 2,36 трлн руб.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Восточный экономический форум 2016
В других СМИ
Реклама
Фото
5
Состоялся первый вылет российского чартера в Турцию
17
ВЭФ-2016: за два дня до старта
17
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Абэ призвал Путина поставить точку в территориальном споре
2
Зарплаты учителей, медиков, соцработников и ученых будут повышены в 2017 году
3
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
4
Узбекистан: расклад сил после смерти Каримова
5
Подозреваемая в убийстве девочки в Иванове могла пойти на преступление из ревности
6
На юго-западе Москвы иномарка насмерть сбила женщину и скрылась
7
Опрос: Трамп впервые с июля опередил Клинтон по популярности
Темы дня
Реклама