Улюкаев: ЦБ должен понизить ставку, иначе ситуация будет "анекдотичной"

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития (МЭР) РФ ожидает понижения ключевой ставки ЦБ на ближайшем заседании совета директоров минимум на 0,5 п.п., иначе ситуация будет "анекдотичной".
Такое мнение выразил журналистам глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев.
"Ожидаем (снижения ставки ЦБ на ближайшем заседании - прим. ред.). Будет совсем смешно, если это не сделать сейчас. Пора было давно. А сейчас, ну просто, какая-то анекдотическая ситуация будет. Я думаю, что на полпроцента (будет снижение - прим. ред.) ", - сказал Улюкаев.