Дальний Восток готовится к инвестиционному прорыву

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Создание в регионах российского Дальнего Востока благоприятного делового климата, способствующего привлечению внутренних и иностранных инвестиций, стало одной из центральных тем II Восточного экономического форума. Без малого 2,5 тыс. его участников, в том числе представительные делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии и других стран, обсудили возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты.

У Дальнего Востока "неисчерпаемые возможности для приложения предпринимательской инициативы", однако необходимо добиться "качественного изменения делового климата", заявил на пленарном заседании форума президент РФ Владимир Путин. По его словам, дальневосточные регионы должны стать примером использования лучших практик по улучшению бизнес-климата.

Зависит от действий властей

"Дальневосточные регионы должны стать примером использования лучших практик в регуляторике, в разрешительных процедурах, в контрольно-надзорной деятельности, в работе институтов поддержки бизнеса", - поставил задачу глава государства.

Путин также отметил, что на развитие этого региона направлен проект "дальневосточный гектар", который реализуется пока в пилотном режиме. "Как показывают результаты, интерес у людей есть", - констатировал глава государства, обратив внимание, что "важно не только дать землю, но и помочь ее освоить".

"Мы уверены, что больших и значимых проектов (на Дальнем Востоке) будет много", - продолжил президент. В связи с этим он обратил внимание на необходимость скорректировать применение льгот по налогу на прибыль в этой сфере.

"Согласен с тем, что нужно учитывать специфику проектов, их масштаб и сроки реализации. Полагаю, что для крупных, долгосрочных проектов льготный период должен быть продлен", - сказал Путин, добавив, что накануне обсуждал этот вопрос с Минфином. "Прошу подготовить как можно быстрее соответствующие поправки в законодательство", - поручил президент.

Глава государства остановился и на других мерах поддержки предпринимательства в регионе. "Для малого и среднего бизнеса, который работает в ТОРах (территориях опережающего развития) и в свободном порту (Владивостока), корпорация (развития малого и среднего бизнеса) предоставит повышенное гарантийное покрытие по кредитам, его размер составит 75%", - сказал Путин.

Инвестиции в обмен на доступ к ресурсам

Президент подчеркнул, что доступ к российским природным ресурсам нужно связать с инвестициями в их переработку. "Прошу правительство разработать и реализовать такой механизм для Дальнего Востока", - заявил Путин.

"Хочешь получить преимущественное право пользования сырьем, морской аквакультурой, лесными участками, осваивать месторождения - строй перерабатывающие заводы, приноси технологии, создавай новые рабочие места и высокую добавленную стоимость", - пояснил глава государства.

Отраслевые инвестплатформы

Путин предложил другим странам подумать о создании инвестиционных платформ для совместного развития сельского хозяйства и других отраслей. "Предлагаю нашим партнерам из Японии, Республики Корея, других стран подумать о формировании аналогичных (уже действующей при поддержке РФ и Китая) совместных инвестиционных платформ, - заявил он. - Они могли бы сосредоточиться на финансировании проектов не только в сельском хозяйстве, но и в промышленности, сфере высоких технологий, в области освоения природных ресурсов".

Хорошим примером сотрудничества президент назвал уже заработавший в этом году российско-китайский агрофонд. Глава государства напомнил, что на ВЭФ уже было подписано соглашение о создании российско-японской платформы по привлечению инвесторов в территории опережающего развития и свободный порт.

Приоритетными сферами для иностранных инвестиций на Дальнем Востоке являются транспорт, энергетика и связь, заявил в свою очередь первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Простор для прорыва

Регионы Дальнего Востока получили достаточное инфраструктурное развитие, чтобы совершить прорыв в инвестиционной привлекательности. Такое мнение высказал генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Андрей Никитин, выступая на сессии по инвестпривлекательности.

"Заканчивается миф о специфических инфраструктурных ограничениях Дальнего Востока. Как показывают результаты рейтинга (составляемого АСИ - прим. ТАСС), за последние годы была проведена большая работа и по некоторым именно инфраструктурным параметрам результаты сопоставимы со средними результатами по стране", - сказал Никитин.

В качестве примера он привел Хабаровский край и Амурскую область, где доля дорог, соответствующих нормативным требованиям, практически в два раза выше, чем в среднем по России.

"Приближается к среднероссийской и оценка доступности трудовых ресурсов в Еврейской автономной, Амурской, Магаданской областях. В Приморском, Хабаровском краях, Якутии она также практически не отличается от среднероссийских значений. Удовлетворенность мерами поддержки равна тем параметрам, которые есть в среднем по стране. Это говорит о том, что инвестиционный климат на Дальнем Востоке не столько зависит от инфраструктурных ограничений, сколько от усилий органов власти", - добавил Никитин.

Он подчеркнул, что все регионы Дальнего Востока сформировали необходимую инфраструктуру для привлечения инвесторов. "Теперь важной задачей является повышение качества работы созданных институтов по привлечению инвестиций, эффективное взаимодействие с федеральными органами развития", - сказал он.

По данным последнего опубликованного рейтинга АСИ, ни один из регионов Дальнего Востока пока не вошел в первую двадцатку, прорыв совершила лишь Еврейская автономная область - регион поднялся на 26 место. Однако многие субъекты Дальневосточного федерального округа продвинулись в решении проблем бизнес-привлекательности и значительно улучшили отдельные показатели. Так, Амурская область сократила до 84 дней средний срок согласования и подключения к электросетям, в Сахалинской области получение разрешения на строительство занимает 100 дней, Магаданская область за год сократила срок на регистрацию юридических лиц с 15 до 10 дней.

Новый механизм заработает в 2017-м

Новый механизм поддержки инвесторов на Дальнем Востоке заработает с 1 января 2017 года. Он позволит получить поддержку в виде налоговых льгот на 10 лет любому инвестору, вложившему в новое производство более 50 млн рублей, сообщил на ВЭФ директор департамента региональных инвестпроектов Минвостокразвития Александр Крутиков.

"С 1 января 2017 года этот механизм начнет работать", - сказал он на ключевой сессии ВЭФ "Новые механизмы поддержки инвесторов на Дальнем Востоке".

Крутиков подчеркнул, что механизм получения этого вида поддержки будет максимально упрощен. "Все, что нужно - это заявление, в котором нужно только указать объем инвестиций и вид деятельности", - отметил представитель Минвостокразвития.

Решить вопрос с докапитализацией

Участники форума не только рассказывали о достижениях, но и делились проблемами. Например, председатель совета директоров Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона Андрей Кузяев сообщил, что докапитализация ФРДВ до сих пор не проведена, хотя соответствующее решение было принято еще год назад на I Восточном экономическом форуме. "Вопрос о докапитализации фонда до сих пор не решен", - сказал он.

По словам Кузяева, до проведения докапитализации Фонд ищет другие механизмы привлечения средств. В частности, реализуется проект совместно с Сахалинской областью, что позволило привлечь дополнительно 15 млрд рублей. Решается вопрос о совместных инвестиционных проектах с китайскими партнерами, что позволит привлечь дополнительно от 1 млрд до 10 млрд долларов.

АО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" создан по инициативе президента РФ и председателя правительства РФ. Входит в систему государственных институтов, созданных для ускоренного развития Дальнего Востока. В настоящее время Фонд реализует 10 инвестиционных проектов общей стоимостью более 172 млрд рублей. Планируемые инвестиции Фонда в одобренные проекты - 15,8 млрд рублей.

Совокупный экономический эффект от реализации проектов: увеличение ВРП на 560 млрд рублей, дополнительные налоговые поступления - 115,6 млрд рублей, более 5,7 тыс. новых рабочих мест. Всего на рассмотрении ФРДВ находятся 130 проектов общим объемом около 2 трлн рублей инвестиций.

С начала работы II Восточного экономического форума Фонд подписал уже ряд крупных инвестиционных соглашений, в том числе с группой компаний "Русагро" , которая намерена построить в Приморье несколько сельскохозяйственных комплексов.

Один из проектов предполагает строительство и оборудование свиноводческого комплекса мощностью 100 тыс. тонн в живом весе в год на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Михайловская". Производимая продукция будет ориентирована преимущественно на внутренний рынок. Проект также предусматривает создание собственного убойного производства, цеха утилизации, комбикормового завода мощностью 240 тыс. тонн в год и элеватора на 180 тыс. тонн зерна. ФРДВ инвестирует в этот проект 3 млрд рублей.

Необходима систематизация льгот

Необходимо провести систематизацию различных льгот для инвестиционных проектов, так как их очень много. Такое мнение высказал помощник президента РФ Андрей Белоусов в рамках Восточного экономического форума.

"Существует как минимум три системы, кроме общефедеральных, три системы льготирования: ТОР, свободные порты и поддержка инвестиционных проектов, реализуемых на территории Дальнего Востока и Забайкалья. Но я вам должен сказать, что у нас систем разного рода льготирования, разных льгот уже очень много, почти десяток. И нам надо здесь порядок навести и как-то это все дело систематизировать", - сказал Белоусов.

Правительство РФ уже обсуждает вопрос оптимизации системы льгот, отметил он. "Да, конечно, обсуждаем. Я не комментирую незавершенную работу. Но проблема такая в систематизации есть", - добавил Белоусов.

По его словам, льготы для проектов, реализуемых на Дальнем Востоке, должны предоставляться индивидуально в каждом конкретном случае, в зависимости от условий.

Инвестиции на триллионы рублей

Сумма уже подписанных с начала II Восточного экономического форума 100 соглашений достигла 1,46 трлн рублей, сообщила пресс-служба Минвостокразвития РФ. "На ВЭФ-2016 подписаны первые 100 соглашений на 1,46 трлн рублей, - говорится в сообщении. - Эта цифра не окончательная, планируется подписание ряда соглашений".

Всего на форуме планируется подписание порядка 200 соглашений на общую сумму 1,7 трлн рублей.

Основная часть документов подписана в первый день работы Восточного экономического форума. Форум открылся подписанием инвестиционных соглашений между Минвостокразвития России и компаниями "Сибур", "Полюс", "Алроса", "Тарынская золоторудная компания", "Азия Лес", ФРДВ и НХГ. Общая сумма этих соглашений составила 1,05 трлн рублей.