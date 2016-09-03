Улюкаев не подтвердил, что решение о продлении "заморозки" пенсионных накоплений принято

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев не подтвердил, что решение о продлении "заморозки" пенсионных накоплений уже принято.

"Я не знаю ни о каком принятом решении, все что объявлено, что в бюджетных предложениях Минфина не учтен трансферт Пенсионному фонду на эту величину. Следовательно, он должен быть замещен средствами накопительной пенсионной системы, то что я знаю. Есть расчеты дефицита Пенсионного фонда. Частично он закрывается трансфертом из федерального бюджета. Это счетные величины. Если не дают трансферт, значит это должно быть получено внутри пенсионной системы через переопределение накопительной", - сказал он журналистам.

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