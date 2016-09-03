Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
ВЭФ-2016
Выборы-2016
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 350 млрд рублей инвестируют в Западно-Анабарское месторождение нефти и газа в Якутии

Экономика и бизнес
3 сентября, 12:30 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, сентября. /ТАСС
Планируется, что данное месторождение станет основой для развития нефтегазового кластера
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Более 350 млрд рублей будет инвестировано в освоение Западно-Анабарского месторождения нефти и газа в Якутии. Об этом сообщил в субботу член совета директоров нефтяной компании "Туймаада-нефть", которой принадлежит лицензия на месторождение, Валерия Тян.

"Западно-Анабарское месторождение расположено на севере Якутии. Площадь участка - 1654 квадратных километра. По данным геологоразведки, прогнозные запасы лицензионного участка составляют 290 млн тонн нефти и 16,3 млрд кубометров газа, это если учитывать залежи разного времени и глубины. Общий объем инвестиций в освоение месторождения составляет 357 млрд рублей", - сказал Тян на презентации инвестиционных проектов Дальнего Востока на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Планируется, что данное месторождение станет основой для развития нефтегазового кластера. "В год планируется добывать 12 млн тонн нефти. Поставки нефти планируется осуществлять трубопроводным транспортом "Восточная Сибирь - Тихий океан" и по северному морскому пути в Европу и страны Азиатско-Тихоокеанского региона", - добавил он.

В городе Алдан на юге Якутии планируется построить нефтеперерабатывающий завод стоимостью 138 млрд рублей. "Мы провели обоснование инвестиций, подписали декларацию о намерениях, прошли общественное слушание, получили земельный участок. Идет разработка технико-экономического обоснования и поиск стратегического инвестора. Мощность переработки - 2 млн тонн сырья в год", - добавил Тян.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Восточный экономический форум 2016
В других СМИ
Реклама
Фото
24
Дальний Восток готовится к инвестиционному прорыву
5
Состоялся первый вылет российского чартера в Турцию
17
ВЭФ-2016: за два дня до старта
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Гроб с телом Ислама Каримова пронесли к кладбищу близ комплекса Шахи Зинда в Самарканде
2
Абэ призвал Путина поставить точку в территориальном споре
3
Подозреваемая в убийстве девочки в Иванове могла пойти на преступление из ревности
4
Узбекистан: расклад сил после смерти Каримова
5
Зарплаты учителей, медиков, соцработников и ученых будут повышены в 2017 году
6
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
7
Ярославский пожарный сорвался с 11 этажа во время тушения возгорания
Темы дня
Реклама