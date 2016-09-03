Более 350 млрд рублей инвестируют в Западно-Анабарское месторождение нефти и газа в Якутии

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Более 350 млрд рублей будет инвестировано в освоение Западно-Анабарского месторождения нефти и газа в Якутии. Об этом сообщил в субботу член совета директоров нефтяной компании "Туймаада-нефть", которой принадлежит лицензия на месторождение, Валерия Тян.

"Западно-Анабарское месторождение расположено на севере Якутии. Площадь участка - 1654 квадратных километра. По данным геологоразведки, прогнозные запасы лицензионного участка составляют 290 млн тонн нефти и 16,3 млрд кубометров газа, это если учитывать залежи разного времени и глубины. Общий объем инвестиций в освоение месторождения составляет 357 млрд рублей", - сказал Тян на презентации инвестиционных проектов Дальнего Востока на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Планируется, что данное месторождение станет основой для развития нефтегазового кластера. "В год планируется добывать 12 млн тонн нефти. Поставки нефти планируется осуществлять трубопроводным транспортом "Восточная Сибирь - Тихий океан" и по северному морскому пути в Европу и страны Азиатско-Тихоокеанского региона", - добавил он.

В городе Алдан на юге Якутии планируется построить нефтеперерабатывающий завод стоимостью 138 млрд рублей. "Мы провели обоснование инвестиций, подписали декларацию о намерениях, прошли общественное слушание, получили земельный участок. Идет разработка технико-экономического обоснования и поиск стратегического инвестора. Мощность переработки - 2 млн тонн сырья в год", - добавил Тян.