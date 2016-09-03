Донской: РФ, Канада, Дания и США обсудят спорные территории по расширению шельфа Арктики

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября./ТАСС/. Новая заявка Дании на расширение арктического шельфа пересекается с интересами России, Канады и США, страны будут обсуждать возможные варианты урегулирования вопросов, сообщил в интервью ТАСС министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

"У датчан есть пересечения с Канадой, Россией и США. Это по их территориям (…) с учетом того, что датчане переформатировали свою заявку. В первичной заявке таких пересечений не планировалось", - сказал Донской.

По его словам, для урегулирования спорных вопросов страны намерены провести переговоры.

"Мы еще будем проводить переговоры. Ранее заявки обсуждались на уровне МИД стран, далее будем вести все необходимые работы по урегулированию всех возможных разногласий. Также надо понимать, что датская заявка будет рассмотрена не скоро, с учетом загруженности комиссии и очередности подачи заявок - более чем через пять лет", - добавил министр.

Российская заявка

Россия подала заявку в комиссию ООН 3 августа 2015 года. В планах РФ - присоединение хребта Ломоносова и других участков морского дна, в том числе котловины Подводников, поднятия Менделеева, южной оконечности хребта Гаккеля и зоны Северного полюса.

Общая площадь территории, на которую претендует Россия, составляет 1 191 тыс. кв. км. По самым низким оценкам, это позволит прирастить потенциальные запасы углеводородов на 5 млрд тонн условного топлива.

Помимо России, на различные участки дна Северного Ледовитого океана претендуют Норвегия, США, Канада и Дания. Интерес государств к северным морям продиктован тем, что в их недрах содержатся 83 млрд тонн условного топлива. Из них около 80% приходится на долю Баренцева и Карского морей. При этом вероятность открытия новых крупных месторождений нефти и газа на практически неизученных зонах шельфа очень высок.