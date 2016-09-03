"Почта России" закупит 100 почтовых вагонов в 2017 г. для маршрута Пекин - Берлин

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. "Почта России" планирует закупить в 2017 г. 100 почтовых вагонов для следования по маршруту Пекин - Берлин. Об этом в эфире телеканала РБК заявил гендиректор "Почты России" Дмитрий Страшнов.

"Мы проводим тендер на приобретение пока 10 вагонов до конца этого года. На следующий год наши планы достаточен серьезные - это 100 вагонов, из которых мы хотим сформировать тот самый состав, который будет циркулировать по маршруту Пекин - Берлин", - сказал он.

Страшнов также сообщил, что транспортный коридор из Пекина в Берлин будет запущен в 2018 г. "Дистанция Пекин - Берлин - это та дистанция, которую мы хотели бы пройти за 7-8 дней", - добавил глава почтового оператора.

Ранее Страшнов сообщал, что пилотные отправки почтовых вагонов из Пекина в Москву начнутся во II квартале 2016 г. В дальнейшем, по его словам, планируется запустить поезд, полностью состоящий из почтовых вагонов.

В 2015 г. был запущен почтовый состав по маршруту Владивосток - Москва, который ходит два раза в неделю.

В феврале 2016 г. Страшнов рассказывал, что "Почта России" до конца текущего года пустит регулярные почтовые поезда между Пекином и Москвой в составе 18 вагонов. До 2018 г. маршрут будет продлен до Берлина.