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Путин: Республика Корея подтвердила интерес к зоне свободной торговли с ЕврАзЭС

Экономика и бизнес
3 сентября, 12:08 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, сентября. /ТАСС
В качестве примеров успешного сотрудничества двух стран президент назвал работу в РФ концерна Hyundai Motors, компании Samsung, строительство в Корее судов для российских заказчиков. "Роснефть"
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Президент Южной Кореи Пак Кын Хе и президент РФ Владимир Путин

Президент Южной Кореи Пак Кын Хе и президент РФ Владимир Путин

© Сергей Савостьянов/ ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Республика Корея подтвердила интерес к созданию зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом.

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"Корейские партнеры подтвердили интерес к созданию зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом, - отметил он по итогам переговоров с президентом Республики Корея Пак Кын Хе. - Мы готовы вместе подумать над состыковкой наших интеграционных планов и идеей госпожи президента в рамках ее евразийской инициативы".

В качестве примеров успешного сотрудничества России и Республики Кореи Путин назвал работу в РФ концерна Hyundai Motors, компании Samsung, строительство в Корее судов для российских заказчиков. "Роснефть" при участии корейских фирм намерена модернизироваться мощности судостроительного комплекса "Звезда", - добавил глава государства. Путин отметил, что рассчитывает на участие корейских компаний в работе территорий опережающего развития на Дальнем Востоке.

По словам президента, также обсуждалось сотрудничество в гуманитарной сфере. В частности, РФ поддержала предложение провести в России в 2017 году неделю корейской культуры.

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