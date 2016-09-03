Путин: Республика Корея подтвердила интерес к зоне свободной торговли с ЕврАзЭС

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Республика Корея подтвердила интерес к созданию зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом.

"Корейские партнеры подтвердили интерес к созданию зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом, - отметил он по итогам переговоров с президентом Республики Корея Пак Кын Хе. - Мы готовы вместе подумать над состыковкой наших интеграционных планов и идеей госпожи президента в рамках ее евразийской инициативы".

В качестве примеров успешного сотрудничества России и Республики Кореи Путин назвал работу в РФ концерна Hyundai Motors, компании Samsung, строительство в Корее судов для российских заказчиков. "Роснефть" при участии корейских фирм намерена модернизироваться мощности судостроительного комплекса "Звезда", - добавил глава государства. Путин отметил, что рассчитывает на участие корейских компаний в работе территорий опережающего развития на Дальнем Востоке.

По словам президента, также обсуждалось сотрудничество в гуманитарной сфере. В частности, РФ поддержала предложение провести в России в 2017 году неделю корейской культуры.