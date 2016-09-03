Российская "Массандра" договорилась на ВЭФ о поставках вина в Казахстан

"Девственный лес тайги и люди одного поколения": как Путин и Абэ перешли на "ты"Политика 3 сентября, 13:41
Дмитриев: РФПИ может инвестировать в строительство трассы Hyperloop в ЭмиратахЭкономика и бизнес 3 сентября, 13:20
Шесть человек погибли и девять ранены в результате теракта на севере ИракаМеждународная панорама 3 сентября, 12:50
Режиссер: про каждого выжившего в Беслане нужно снимать фильмОбщество 3 сентября, 12:39
Патриарх Кирилл: православная церковь 3 сентября молится о жертвах терроризмаОбщество 3 сентября, 12:14
Путин: необходимо активизировать работу российско-корейских инвестиционных платформЭкономика и бизнес 3 сентября, 12:01
Минкавказа осенью начнет разработку законопроекта о курортном сбореЭкономика и бизнес 3 сентября, 11:31
Глава Чугуевского района Приморья: "Лайонрок" стал самым разрушительным за 40 летПроисшествия 3 сентября, 11:26
"Азиатское суперкольцо": какие проблемы стоят на пути объединения энергосетейЭкономика и бизнес 3 сентября, 11:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Российская компания "Массандра" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) договорилась о поставках вина в Казахстан. Они могут начаться в течение ближайших двух недель, сообщила в субботу по телефону корреспонденту ТАСС гендиректор предприятия Янина Павленко.
"(На Восточном форуме - прим. ТАСС) был подписан контракт с Казахстаном, <…> мы ждем согласования на контракте управляющего делами президента РФ", - сказала она. Отвечая на вопрос, когда могут начаться поставки крымского вина в эту страну, Павленко ответила: "Я думаю, через пару недель, не более. Как только будет готова продукция".
Также в рамках ВЭФ "Массандра" договорилась о новых поставках вина в Китай, куда с середины июля впервые после воссоединения Крыма с РФ компания начала отправлять продукцию. При этом Павленко не уточнила, с кем именно в Казахстане и Китае заключены соглашения, объяснив это тем, что "Массандра" находится под санкциями, и разглашение данной информации может навредить партнерам. "Не важно, с кем заключен контракт, важно, что мы работаем и будем работать дальше, несмотря ни на что", - сказала Павленко.
Кроме того, добавила она, на форуме "Массандра" провела переговоры с дальневосточными покупателями и рассчитывает в ближайшее время открыть для себя и этот рынок. "Мы очень заинтересованы в Дальнем Востоке. Из того, что мы увидели в магазинах Дальнего Востока, мы сделали вывод, что продукция нашего предприятия может быть очень востребована, провели переговоры и надеемся в ближайшие дни подписать контракт с дальневосточными партнерами на поставку на Дальний Восток нашей продукции", - сказала Павленко.
В целом она отметила,что ВЭФ для "Массандры" прошел "очень продуктивно", виноделы компании "завели много партнерских отношений и с Кореей, и с Китаем".
ФГУП "ПАО "Массандра" - старейшее винодельческое предприятие, расположенное в поселке Массандра в Крыму, крупнейшее в РФ по выращиванию винограда и производству марочных виноградных вин. Крупнейшая в мире коллекция вин предприятия, насчитывающая около миллиона бутылок, занесена в Книгу рекордов Гиннесса. После вхождения Крыма в состав России "Массандра" перешла в ведение Управления делами президента России. Кроме Китая и ряда российских регионов, "Массандра" экспортирует свою продукцию в Республику Беларусь.