Российская "Массандра" договорилась на ВЭФ о поставках вина в Казахстан

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Российская компания "Массандра" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) договорилась о поставках вина в Казахстан. Они могут начаться в течение ближайших двух недель, сообщила в субботу по телефону корреспонденту ТАСС гендиректор предприятия Янина Павленко.

"(На Восточном форуме - прим. ТАСС) был подписан контракт с Казахстаном, <…> мы ждем согласования на контракте управляющего делами президента РФ", - сказала она. Отвечая на вопрос, когда могут начаться поставки крымского вина в эту страну, Павленко ответила: "Я думаю, через пару недель, не более. Как только будет готова продукция".

Также в рамках ВЭФ "Массандра" договорилась о новых поставках вина в Китай, куда с середины июля впервые после воссоединения Крыма с РФ компания начала отправлять продукцию. При этом Павленко не уточнила, с кем именно в Казахстане и Китае заключены соглашения, объяснив это тем, что "Массандра" находится под санкциями, и разглашение данной информации может навредить партнерам. "Не важно, с кем заключен контракт, важно, что мы работаем и будем работать дальше, несмотря ни на что", - сказала Павленко.

Кроме того, добавила она, на форуме "Массандра" провела переговоры с дальневосточными покупателями и рассчитывает в ближайшее время открыть для себя и этот рынок. "Мы очень заинтересованы в Дальнем Востоке. Из того, что мы увидели в магазинах Дальнего Востока, мы сделали вывод, что продукция нашего предприятия может быть очень востребована, провели переговоры и надеемся в ближайшие дни подписать контракт с дальневосточными партнерами на поставку на Дальний Восток нашей продукции", - сказала Павленко.

В целом она отметила,что ВЭФ для "Массандры" прошел "очень продуктивно", виноделы компании "завели много партнерских отношений и с Кореей, и с Китаем".

ФГУП "ПАО "Массандра" - старейшее винодельческое предприятие, расположенное в поселке Массандра в Крыму, крупнейшее в РФ по выращиванию винограда и производству марочных виноградных вин. Крупнейшая в мире коллекция вин предприятия, насчитывающая около миллиона бутылок, занесена в Книгу рекордов Гиннесса. После вхождения Крыма в состав России "Массандра" перешла в ведение Управления делами президента России. Кроме Китая и ряда российских регионов, "Массандра" экспортирует свою продукцию в Республику Беларусь.