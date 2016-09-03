Дворкович: правительство уточнит "пакет Яровой" в части хранения данных

ЧЕРНОББЬО (ИТАЛИЯ), 3 сентября. /ТАСС/. Правительство должно принять решение об объемах и сроках хранения данных для соблюдения требований "пакета Яровой", сообщил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович.

"Если говорить именно о трафике, то закон напрямую не предусматривает эту обязанность, потому что правительство должно принять решение об объемах и сроках хранения таких данных. Поскольку такое решение пока не принято, никаких новых обязанностей в этой части у компаний пока не возникнет и никаких инвестиций пока не потребуется", - сказал он в кулуарах форума "Интеллигенция о мире, Европе и Италии".

По словам вице-премьера, пока есть обязанность операторов хранить информацию о фактах соединений абонентов.

"Там не очень много нужно (финансовых средств - прим. ред.), компании с этим, конечно же, справятся", - ответил Дворкович на вопрос о том, будет ли государство финансировать инфраструктуру, необходимую для исполнения антитеррористического закона.

"Пакет Яровой"

Пакет антитеррористических законов, принятый по инициативе депутата Госдумы Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова, с 1 июля 2018 года обязывает операторов связи в течение трех лет хранить сведения о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений, изображений, звуков и видео.

Самый "тяжелый" контент - изображения, звуки и видеоинформацию - операторы должны хранить 6 месяцев. Все эти данные также необходимо будет предоставлять по запросу спецслужб.