Президент ROTOBO пообещал поддержку малому и среднему бизнесу РФ и Японии

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Японская ассоциация по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (ROTOBO) готова оказать поддержку малому и среднему бизнесу России и Японии в продвижении сотрудничества. Об этом президент организации, председатель совета директоров корпорации Kawasaki Heavy Industries Сигэру Мураяма рассказал в субботу корреспонденту ТАСС по итогам второго Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Сама наша организация конкретным бизнесом не занимается. Мы со стороны оказываем свою поддержку, например, организовываем встречи между бизнесменами, предоставляем площадку, где можно познакомиться друг с другом на деловом уровне. Кроме того, мы отправляем свои делегации специалистов и принимаем такие делегации, чтобы развивалось сотрудничество", - рассказал он, подчеркнув, что ROTOBO оказывала поддержку и при подготовке ВЭФ.

В этой связи, считает он, крайне необходима поддержка малому и среднему бизнесу, что к тому же является одним из восьми пунктов плана развития сотрудничества, предложенного премьер-министром Японии Синдзо Абэ на майской встрече в Сочи. "Что касается крупных компаний, если они уже начали свою деятельность и она вошла в стабильную орбиту, то они и сами своими усилиями могут справиться со стоящими задачами", - пояснил Мураяма. "Но что касается малого и среднего бизнеса, то они не всегда могут самостоятельно справиться с проблемами, и им оказывает поддержку наша организация. Малый и средний бизнес нуждается в такой помощи", - добавил глава ROTOBO.

С учетом того, что на ВЭФ во Владивостоке Россия и Япония договорились развивать экономическое сотрудничество, Мураяма пообещал, что организация и впредь будет "выступать посредником, если необходимо, чтобы малые и средние компании могли вместе идти по новому пути вперед с российскими партнерами". "Мы готовы организовывать форумы или семинары, чтобы глубже узнать друг друга", - заключил он.

6 мая на встрече в Сочи Абэ предложил Путину план сотрудничества из восьми пунктов. Он подразумевает, в том числе, развитие малого и среднего бизнеса. На встрече во Владивостоке, как сообщили ТАСС в МИД Японии, премьер подробно затронул тему реализации этого плана, отметив, что по каждому из пунктов будет вестись конкретная работа.

В ее продолжение министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, назначенный за день до визита в РФ на новый пост министра, ответственного за развитие экономического сотрудничества с РФ, подписал сегодня с министром экономического развития России Алексеем Улюкаевым меморандум о создании платформы по сотрудничеству в сфере малого и среднего предпринимательства.