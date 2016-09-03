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Президент ROTOBO пообещал поддержку малому и среднему бизнесу РФ и Японии

Экономика и бизнес
3 сентября, 13:13 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов
Поддержка является одним из восьми пунктов плана развития сотрудничества, предложенного премьер-министром Японии Синдзо Абэ на майской встрече в Сочи
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Японская ассоциация по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (ROTOBO) готова оказать поддержку малому и среднему бизнесу России и Японии в продвижении сотрудничества. Об этом президент организации, председатель совета директоров корпорации Kawasaki Heavy Industries Сигэру Мураяма рассказал в субботу корреспонденту ТАСС по итогам второго Восточного экономического форума (ВЭФ).

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"Сама наша организация конкретным бизнесом не занимается. Мы со стороны оказываем свою поддержку, например, организовываем встречи между бизнесменами, предоставляем площадку, где можно познакомиться друг с другом на деловом уровне. Кроме того, мы отправляем свои делегации специалистов и принимаем такие делегации, чтобы развивалось сотрудничество", - рассказал он, подчеркнув, что ROTOBO оказывала поддержку и при подготовке ВЭФ.

В этой связи, считает он, крайне необходима поддержка малому и среднему бизнесу, что к тому же является одним из восьми пунктов плана развития сотрудничества, предложенного премьер-министром Японии Синдзо Абэ на майской встрече в Сочи. "Что касается крупных компаний, если они уже начали свою деятельность и она вошла в стабильную орбиту, то они и сами своими усилиями могут справиться со стоящими задачами", - пояснил Мураяма. "Но что касается малого и среднего бизнеса, то они не всегда могут самостоятельно справиться с проблемами, и им оказывает поддержку наша организация. Малый и средний бизнес нуждается в такой помощи", - добавил глава ROTOBO.

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С учетом того, что на ВЭФ во Владивостоке Россия и Япония договорились развивать экономическое сотрудничество, Мураяма пообещал, что организация и впредь будет "выступать посредником, если необходимо, чтобы малые и средние компании могли вместе идти по новому пути вперед с российскими партнерами". "Мы готовы организовывать форумы или семинары, чтобы глубже узнать друг друга", - заключил он.

6 мая на встрече в Сочи Абэ предложил Путину план сотрудничества из восьми пунктов. Он подразумевает, в том числе, развитие малого и среднего бизнеса. На встрече во Владивостоке, как сообщили ТАСС в МИД Японии, премьер подробно затронул тему реализации этого плана, отметив, что по каждому из пунктов будет вестись конкретная работа.

В ее продолжение министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, назначенный за день до визита в РФ на новый пост министра, ответственного за развитие экономического сотрудничества с РФ, подписал сегодня с министром экономического развития России Алексеем Улюкаевым меморандум о создании платформы по сотрудничеству в сфере малого и среднего предпринимательства.

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