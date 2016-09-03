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Дворкович: единовременные выплаты пенсионерам не повлияют на инфляцию в РФ

Экономика и бизнес
3 сентября, 12:34 UTC+3
"Всегда можно посчитать какие-то цифры, но это зависит от общей ситуации в экономике", - сказал вице-премьер
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ЧЕРНОББЬО /Италия/, 3 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер Аркадий Дворкович считает, что единовременные выплаты пенсионерам не повлияют на инфляцию в РФ. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах форума "Интеллигенция о мире, Европе и Италии".

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"Ничего она (разовая пенсионная выплата - прим. ред.) не разгонит. Всегда можно посчитать какие-то цифры, но это зависит от общей ситуации в экономике", - сказал он.

Дворкович также добавил, что "эффект в любом случае размажется и мы не заметим его на общем фоне".

В августе правительство России приняло решение произвести единовременную выплату пенсионерам в размере 5 тысяч рублей в январе 2017 года вместо дополнительной индексации пенсий во втором полугодии 2016 года. На осуществление единовременной выплаты потребуется 200 млрд рублей.

В начале сентября департамент исследования Банка России дал прогноз о дополнительном росте цен в связи с разовой выплатой пенсионной надбавки. По данным департамента, разовая выплата пенсионной надбавки в 5 тыс. руб. в январе 2017 года за счет перераспределения расходов из других статей бюджета может привести к дополнительному росту цен на 0,15 п. п. в I квартале 2017 года, однако в целом за год эффект окажется минимальным.

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Дворкович, Аркадий Владимирович
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