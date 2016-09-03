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РФПИ интересуется инвестициями в Назымское нефтяное месторождение

Экономика и бизнес
3 сентября, 13:30 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, сентября. /ТАСС
"Поскольку доступ к капиталу в России ограничен, мы считаем это перспективным", - заявил глава фонда Кирилл Дмитриев
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) интересуется совместными инвестициями с арабскими партнерами в разработку Назымского нефтяного месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе, заявил в интервью ТАСС глава фонда Кирилл Дмитриев.

"Я бы подтвердил наш интерес к Назымскому месторождению, а также к другим сложным для освоения месторождениям. В этой ситуации использование внешнего капитала позволит успешно их разработать. Поскольку доступ к капиталу в России ограничен, мы считаем это перспективным", - сказал Дмитриев.

Назымский участок включает запасы Назымского и части Тункорского нефтяных месторождений. Извлекаемые запасы нефти на участке составляют по 53 млн т.

Ранее министр природных ресурсов Сергей Донской говорил в интервью ТАСС, что арабский партнер РФПИ фонд Mubadala проявляет интерес к инвестициям в это месторождение. По словам министра, интерес к проекту также проявляют российские компании "Роснефть" и "Газпром нефть".

"Опыт добычи нефти, который есть у арабских стран надо преобразовывать в совместные проекты на территории России. При этом мы открыты к партнерству с российскими компаниями", - сказал Дмитриев.

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