РФПИ интересуется инвестициями в Назымское нефтяное месторождение

"Девственный лес тайги и люди одного поколения": как Путин и Абэ перешли на "ты"Политика 3 сентября, 13:41
Дмитриев: РФПИ может инвестировать в строительство трассы Hyperloop в ЭмиратахЭкономика и бизнес 3 сентября, 13:20
Шесть человек погибли и девять ранены в результате теракта на севере ИракаМеждународная панорама 3 сентября, 12:50
Режиссер: про каждого выжившего в Беслане нужно снимать фильмОбщество 3 сентября, 12:39
Патриарх Кирилл: православная церковь 3 сентября молится о жертвах терроризмаОбщество 3 сентября, 12:14
Путин: необходимо активизировать работу российско-корейских инвестиционных платформЭкономика и бизнес 3 сентября, 12:01
Минкавказа осенью начнет разработку законопроекта о курортном сбореЭкономика и бизнес 3 сентября, 11:31
Глава Чугуевского района Приморья: "Лайонрок" стал самым разрушительным за 40 летПроисшествия 3 сентября, 11:26
"Азиатское суперкольцо": какие проблемы стоят на пути объединения энергосетейЭкономика и бизнес 3 сентября, 11:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) интересуется совместными инвестициями с арабскими партнерами в разработку Назымского нефтяного месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе, заявил в интервью ТАСС глава фонда Кирилл Дмитриев.
"Я бы подтвердил наш интерес к Назымскому месторождению, а также к другим сложным для освоения месторождениям. В этой ситуации использование внешнего капитала позволит успешно их разработать. Поскольку доступ к капиталу в России ограничен, мы считаем это перспективным", - сказал Дмитриев.
Назымский участок включает запасы Назымского и части Тункорского нефтяных месторождений. Извлекаемые запасы нефти на участке составляют по 53 млн т.
Ранее министр природных ресурсов Сергей Донской говорил в интервью ТАСС, что арабский партнер РФПИ фонд Mubadala проявляет интерес к инвестициям в это месторождение. По словам министра, интерес к проекту также проявляют российские компании "Роснефть" и "Газпром нефть".
"Опыт добычи нефти, который есть у арабских стран надо преобразовывать в совместные проекты на территории России. При этом мы открыты к партнерству с российскими компаниями", - сказал Дмитриев.