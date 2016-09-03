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Глава РОТОБО: развитие Дальнего Востока переходит от этапа подготовки к этапу реализации

Экономика и бизнес
3 сентября, 13:25 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов
Сигэру Мураяма также заявил, что интерес японского бизнеса к Восточному экономическому форуму в будущем будет расти
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Развитие Дальнего Востока переходит от этапа подготовки к этапу реализации, в том числе благодаря усилиям российского правительства по повышению инвестиционной привлекательности региона.

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Об этом президент Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО), председатель совета директоров корпорации Kawasaki Heavy Industries Сигэру Мураяма рассказал корреспонденту ТАСС по итогам второго Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Российская сторона принимает активные усилия для развития Дальнего Востока, начиная с прошлого года. Были созданы территории опережающего социально-экономического развития (ТОР), введен режим Свободного порта во Владивостоке и так далее. Таким образом, сейчас расширяется сфера сотрудничества", - сказал он, отметив, что "развитие Дальнего Востока переходит от подготовительного этапа к этапу реализации".

Одной из важных тенденций, считает он, является то, что на российский рынок активно выходят не только крупные торговые дома, как Mitsui или Marubeni, но и малый и средний бизнес. "Они вносят свои предложения. Насколько я знаю, начинается сотрудничество по созданию тепличного комплекса в республике Саха", - сказал Мураяма.

Интерес к ВЭФ будет расти

Сигэру Мураяма также заявил, что интерес японского бизнеса к Восточному экономическому форуму в будущем будет расти, а сравнение с прошлым годом позволяет в этом убедиться.

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"Прежде всего я был удивлен в хорошем смысле большим числом японских участников в этом году по сравнению с прошлым годом", - сказал он. "В прошлом году с японской стороны принимали участие только 100 человек по списку, составленному РОТОБО, а в этом - уже 205 по списку", - пояснил он, уточнив, что многие представители деловых кругов приехали вне списка организации, и их общее число достигает 600 человек.

Интерес к нему растет, в том числе, после майской встречи в Сочи премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина, на которой японская сторона предложила план развития сотрудничества из восьми пунктов. "Абэ выразил готовность каждый год приезжать во Владивосток для участия в этом форуме, чтобы убедиться, как идет продвижение плана из восьми пунктов", - сказал глава РОТОБО. "В будущем интерес к форуму тоже будет увеличиваться", - заключил Мураяма.

Второй Восточный экономический форум проходит 2-3 сентября во Владивостоке. В его работе принимают участие более 2,4 тыс. человек из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран.

Первый ВЭФ прошел в сентябре 2015 года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей.

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