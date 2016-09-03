Скворцова: РФ и Южной Кореи намерены сотрудничать в развитии IT в сфере здравоохранения

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Министры здравоохранения России и Южной Кореи подписали меморандум о взаимопонимании по развитию информационных технологий в медицине и здравоохранении как в целом по стране, так и на Дальнем Востоке. Об этом сообщила ТАСС министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
"У нас очень успешно прошли переговоры между делегациями министерств здравоохранения России и Кореи на уровне министров. Вчера мы подписали меморандум о взаимопонимании по развитию информационных технологий в медицине и здравоохранении в целом в стране, но в том числе концентрированно - на Дальнем Востоке", - сказала министр.
"Мы вместе договорились развивать ядерную медицину, мы вместе договорились развивать медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное дело с учетом наличия в Корее очень интересных для нас новых технологий реабилитационных. Важное направление - это прямые контакты между нашими медицинскими школами и медицинскими университетами и обменные программы, обмен ректорами и профессорами и взаимные стажировки молодых специалистов. Об этом мы тоже договорились", - добавила Скворцова.
По ее словам, ведомства также договорились о строительстве ряда медицинских объектов. "Это тоже мы обсуждали. В том числе сегодня был подписан договор по строительству больницы на Камчатке. Будут строить корейцы нашу больницу, где будут работать российские врачи", - отметила она.
Новая больница будет будет многопрофильной. "Очень важное направление нашей работы по обеспечению биобезопасности и обеспечению хорошего санитарно-эпидемиологического климата в дальневосточном регионе российском и в Корее - быстрое информирование друг друга о наличии каких бы то ни было инфекционных вспышек, экстренное оповещение, обмен, при необходимости, штаммами вирусов и бактерий для того, чтобы мы могли, в том числе, проводить совместные научные проекты по выработке средств защиты от инфекционных заболеваний", - сказала Скворцова.