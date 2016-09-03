Дворкович поддержал решение о выделении "Ростелекому" 3,2 млрд руб. на программу УЦН

ЧЕРНОББЬО /Италия/, 3 сентября. /ТАСС/. "Ростелеком" может получить из бюджета необходимые на программу устранения цифрового неравенства (УЦН) 3,2 млрд рублей, сообщил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович.

"Предполагается. Я это предложение поддержал, но оно будет приниматься исходя из оценки состояния бюджета в целом, поэтому пока это решение не принято", - сказал он.

Проект УЦН призван обеспечить доступность услуг связи для людей, проживающих в сельской местности, удаленных и труднодоступных районах.

Для этого "Ростелеком" планирует проложить 200 тыс. км новых волоконно-оптических линий передачи, которые обеспечат доступ в интернет на скорости не менее 10 Мбит/с около 13,6 тыс. деревень с населением 250-500 человек.

Сейчас операторы связи отчисляют по 1,2% своей выручки на эти цели. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров ранее отмечал, что эти средства "попадают в так называемый общий бюджетный котел", из-за чего возникает недофинансирование программы УЦН.

При этом "Ростелеком", который является единственным оператором универсальных услуг связи на территории России, самостоятельно компенсирует недостаток средств, в том числе за счет денег из Фонда национального благосостояния, которые он берет под проценты.