Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
ВЭФ-2016
Выборы-2016
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дворкович поддержал решение о выделении "Ростелекому" 3,2 млрд руб. на программу УЦН

Экономика и бизнес
3 сентября, 13:00 UTC+3 ЧЕРНОББЬО /Италия/ 3, сентября. /ТАСС
Вице-премьер отметил, что решение о выделении средств будет приниматься исходя из оценки состояния бюджета в целом, поэтому пока оно не принято
Материал из 1 страницы

ЧЕРНОББЬО /Италия/, 3 сентября. /ТАСС/. "Ростелеком" может получить из бюджета необходимые на программу устранения цифрового неравенства (УЦН) 3,2 млрд рублей, сообщил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович.

Смотрите также

"Ростелеком" не будет инвестировать свои средства в устранение цифрового неравенства
"Ростелеком" в 2016 г. недополучит 6,9 млрд руб. на устранение цифрового неравенства

"Предполагается. Я это предложение поддержал, но оно будет приниматься исходя из оценки состояния бюджета в целом, поэтому пока это решение не принято", - сказал он.

Проект УЦН призван обеспечить доступность услуг связи для людей, проживающих в сельской местности, удаленных и труднодоступных районах.

Для этого "Ростелеком" планирует проложить 200 тыс. км новых волоконно-оптических линий передачи, которые обеспечат доступ в интернет на скорости не менее 10 Мбит/с около 13,6 тыс. деревень с населением 250-500 человек.

Сейчас операторы связи отчисляют по 1,2% своей выручки на эти цели. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров ранее отмечал, что эти средства "попадают в так называемый общий бюджетный котел", из-за чего возникает недофинансирование программы УЦН.

При этом "Ростелеком", который является единственным оператором универсальных услуг связи на территории России, самостоятельно компенсирует недостаток средств, в том числе за счет денег из Фонда национального благосостояния, которые он берет под проценты.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Дворкович, Аркадий Владимирович
В других СМИ
Реклама
Фото
24
Дальний Восток готовится к инвестиционному прорыву
5
Состоялся первый вылет российского чартера в Турцию
17
ВЭФ-2016: за два дня до старта
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Гроб с телом Ислама Каримова пронесли к кладбищу близ комплекса Шахи Зинда в Самарканде
2
Подозреваемая в убийстве девочки в Иванове могла пойти на преступление из ревности
3
Узбекистан: расклад сил после смерти Каримова
4
Абэ призвал Путина поставить точку в территориальном споре
5
Зарплаты учителей, медиков, соцработников и ученых будут повышены в 2017 году
6
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
7
Ярославский пожарный сорвался с 11 этажа во время тушения возгорания
Темы дня
Реклама