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РЭЦ: локализованные в РФ автопроизводители готовы начать экспорт в страны ЕврАзЭС

Экономика и бизнес
3 сентября, 13:33 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, сентября /ТАСС
Согласно планам Минпромторга, экспорт производимых в РФ автомобилей к 2020 г. должен составить четверть от общего объема
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября, /ТАСС/. Локализованные в РФ зарубежные автопроизводители готовы начать экспорт автомобилей из России в страны ЕврАзЭС. Об этом в интервью ТАСС во время ВЭФ-2016 рассказал генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Петр Фрадков.

По его словам, Hyundai намерен увеличить инвестиции в Санкт-Петербургский завод, чтобы начать поставки в Казахстан и Белоруссию.

"Что важно, в формате ВЭФ те же японцы, корейцы, которые имеют свои производства в России, они активно экспортируют за рубеж, в третьи страны, по сути. Вчера у нас была встреча с главой Hyundai. Он говорит, что компания рассматривает несмотря ни на что увеличение инвестиций в Питерский завод. Потому что они знают, что могут обеспечить экспорт с этого завода", - отметил Фрадков.

Он добавил, что через свой завод они планируют поставлять автомобили в Казахстан и Белоруссию.

"Мы понимаем, что они (автопроизводители - прим. ред.) готовы увеличивать инвестиции свои российские, понимая, что это не для российского рынка, а что это направлено на экспорт. Это еще и Nissan, Mazda, Renault", - отметил Фрадков.

Согласно планам Минпромторга, экспорт производимых в РФ автомобилей к 2020 г. должен составить четверть от общего объема.

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