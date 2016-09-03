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Корпорация развития Дальнего Востока подписала соглашение с Крымом

Экономика и бизнес
3 сентября, 13:31 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, сентября. /ТАСС
Целью соглашения с Корпорацией развития Крыма является создание благоприятных условий для развития предпринимательства и улучшения инвестиционного климата на Дальнем Востоке и Республике Крым
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ) заключила соглашения о сотрудничестве с представительством Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России, торговым отделом генерального консульства Республики Корея и Корпорацией развития Крыма в рамках второго Восточного экономического форума. Об этом сообщили в пресс-службе КРДВ.

"АО "Корпорация развития Дальнего Востока" на полях второго Восточного экономического форума заключила Меморандумы о сотрудничестве с представительством Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России, Korea Trade-Investment promotion agency (торговый отдел Генконсульства Республики Корея, КOTRA), и Корпорацией развития Крыма", - говорится в сообщении.

Как отметил генеральный директор КРДВ Денис Тихонов, целью соглашения с Корпорацией развития Крыма является создание благоприятных условий для развития предпринимательства и улучшения инвестиционного климата на Дальнем Востоке и Республике Крым. "Несмотря на территориальную отдаленность Крыма и Дальнего Востока, нас многое объединяет - мы "крайние точки" России, которые омываются морями. Официальное соглашение между Корпорациями подразумевает обмен опытом, заимствование лучших практик и внедрение на своей территории", - считает Тихонов.

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