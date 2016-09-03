Китайская ZTE может занять третье место по продажам в России в 2016 году

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Китайская корпорации ZTE (Зэ-тэ-и) в 2016 году может занять третье место на российском рынке по объему продаж. Об этом сообщил сегодня ТАСС старший вице-президент ZTE Communication Technologies по России Тигран Погосян.

"Мы не ставим задачу стать первыми. Мы ставим планку в 9-11% рынка", - сказал он. "Я думаю, что это нас удовлетворит, ведь рост компании за последние 2-3 года был действительно очень значительный", - добавил старший вице- президент.

Нужно, продолжил он, смотреть по какому сегменту мы конкурируем. "Раньше мы не были представлены в премиальном сегменте, а сейчас наши телефоны (данного сегмента) пользуются очень хорошим спросом. Поэтому я считаю, что у нас есть возможности удержания минимум третьего места. Сейчас мы удерживаем 25% мировых продаж, и постепенно эта тенденция будет распространяться на российский рынок", - подытожил Тигран Погосян.

По словам Погосяна, ZTE готова совместно с российскими компаниями разрабатывать программное обеспечение и методы шифрования

"Есть очень большое внимание к тому, чтобы российские компании получили права на интеллектуальную собственность, ведь она обеспечивает большую составляющую этого оборудования", - сказал он.

По словам Погосяна, это обуславливается необходимостью реализации пакета антитеррористических законов, предложенного председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ириной Яровой.

"Есть перспектива разработки совместного программного обеспечения, использования шифрования и не декларированные возможности. Мы это рассматриваем", - отметил топ-менеджер. Многие положения первоначальной редакции пакета законов вызвали оживленную дискуссию как в обществе, так и среди парламентариев.

Принятые нормативные акты обязывают операторов связи с 1 июля 2018 года в течение трех лет хранить сведения о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений, изображения, звука и видео. Самый "тяжелый" контент - содержание сообщений, изображение, звук и видеоинформацию - операторов обязали хранить шесть месяцев. Всю эту информацию также необходимо будет предоставлять по запросу спецслужб.

Корпорация ZTE

Корпорация ZTE была основана в 1985 году в Китае, городе Шэньчжэнь, где и расположена ее штаб-квартира. В 1997 году компания внесена в листинг Шэньчжэньской фондовой биржи, а с декабря 2004 года зарегистрирована на Гонконгской фондовой бирже. Ассортимент продукции ZTE охватывает практически каждый сектор рынка проводной и беспроводной связи, мобильных и фиксированных терминалов. Годовой оборот корпорации ZTE в 2015 году составил 100,19 млрд юаней, что на 23,8% выше по сравнению с 2014 годом, рост прибыли соответственно составил 43,5%.

В рамках корпоративной стратегии M-ICT, озвученной компанией в 2015 году, ZTE ориентирована на работу в четырех основных направлениях: телекоммуникационное оборудование, решения для предприятий, мобильные устройства и новейшие технологии.

ZTE имеет 20 собственных научно-исследовательских центров в Китае, США, Швеции, Франции, Японии, Канаде, в них работает свыше 30 000 специалистов. Более 10% годового дохода ZTE отчисляется на НИОКР.