КРДВ подписала соглашение с инвестором о переоснащении порта Ольга

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. АО "Корпорация развития Дальнего Востока" (КРДВ) и ООО "Ольга бункер" на Восточном экономическом форуме подписали соглашение о работе компании на территории свободного порта Владивосток. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

"На полях второго Восточного экономического форума АО "Корпорация развития Дальнего Востока" подписала соглашение с ООО "Ольга бункер" об осуществлении деятельности на территории свободного порта Владивосток. В рамках реализации проекта "создание мультимодального комплекса "Порт Ольга", резидент планирует переоснащение терминала порта, что позволит обрабатывать суда большей грузоподъемности. Инвестиции составят около 479 млн рублей, будет создано 54 новых рабочих места", - говорится в сообщении.

По предварительной договоренности, ООО "Ольга бункер" арендует часть имущества порта, о чем подписан предварительный договор аренды недвижимого имущества. Порт находится на северо-западном побережье Японского моря в заливе Ольги, связан с портами Сахалина, Японии, Кореи и Китая, имеет круглогодичную навигацию. Основа грузооборота - круглый лес и технологическая щепа, отправляемые на экспорт, а также импортная авторезина.

"Административная поддержка и налоговые льготы свободного порта Владивосток дают нам уверенность в завтрашнем дне. А развитие порта нового типа позволит грузоотправителям существенно сократить затраты времени при отправке товаров из КНР в Европу через Россию. Например, при отправке контейнера морем из Шанхая срок доставки до европейских портов морем составляет 45 дней. В то же время при отправке 40 футового контейнера при сквозном проезде через Россию от порта Ольга до Москвы, а затем в Европу по железной дороге, срок сократится до 15 дней", - приводятся в сообщении слова генерального директора ООО "Ольга бункер" Сергея Осколкова.

Проект будет состоять из двух этапов - покупка ричстакера, причальных кранов с допустимой грузоподъемностью по приему и перегрузке сорокафутовых контейнеров и строительство внутрипортового холодильника на 700 кв. метров, что даст возможность принимать на хранение и перевалку рыбную продукцию. Модернизация терминала позволит обрабатывать суда большей грузоподъемности для перевалки всех видов грузов, включая наливные и насыпные грузы.