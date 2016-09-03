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Российская компания PMI представит окончательную финмодель моста через Лену к ноябрю

Экономика и бизнес
3 сентября, 14:37 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина
Ранее предполагалось, что модель будет представлена на площадке Второго Восточного экономического форуме во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Российская компания Project Management Institute (PMI) представит окончательную финансовую модель проекта строительства мостового перехода через реку Лена в Якутии к ноябрю. Об этом ТАСС в субботу сообщил первый зампред правительства Якутии Алексей Колодезников.

"Окончательная финмодель будет представлена к ноябрю (компанией Project Management Institute, PMI - прим. ТАСС)", - сказал он по итогам встречи с заинтересованными сторонами по данному проекту. Ранее предполагалось, что компания PMI, которая разрабатывает окончательную финансовую модель моста, представит ее на площадке Второго Восточного экономического форуме во Владивостоке.

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На данный момент нет проектно-сметной документации, не проведены изыскательные работы, что усложняет выработку окончательной финансовой модели. Благодаря вводу моста, который обеспечит круглогодичную связь двух берегов Лены и соединит Якутск с железной дорогой, ежегодные объемы грузоперевозок в регионе вырастут в три раза и составят 6 млн тонн.

К реализации проекта строительства мостового перехода через реку Лена проявляют интерес две крупные китайские компании - "Синогидро" (дочерняя компания "PowerChina) и китайская госкорпорация CRCC (Китайская железнодорожная строительная корпорация). Заключить концессионный договор с одной из этих компаний планируется до конца года.

Предварительная стоимость проекта строительства автомобильного моста - 56 млрд рублей. Правительство Якутии планирует завершить строительство объекта к 2022 году.

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