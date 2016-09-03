Российская компания PMI представит окончательную финмодель моста через Лену к ноябрю

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Российская компания Project Management Institute (PMI) представит окончательную финансовую модель проекта строительства мостового перехода через реку Лена в Якутии к ноябрю. Об этом ТАСС в субботу сообщил первый зампред правительства Якутии Алексей Колодезников.

"Окончательная финмодель будет представлена к ноябрю (компанией Project Management Institute, PMI - прим. ТАСС)", - сказал он по итогам встречи с заинтересованными сторонами по данному проекту. Ранее предполагалось, что компания PMI, которая разрабатывает окончательную финансовую модель моста, представит ее на площадке Второго Восточного экономического форуме во Владивостоке.

На данный момент нет проектно-сметной документации, не проведены изыскательные работы, что усложняет выработку окончательной финансовой модели. Благодаря вводу моста, который обеспечит круглогодичную связь двух берегов Лены и соединит Якутск с железной дорогой, ежегодные объемы грузоперевозок в регионе вырастут в три раза и составят 6 млн тонн.

К реализации проекта строительства мостового перехода через реку Лена проявляют интерес две крупные китайские компании - "Синогидро" (дочерняя компания "PowerChina) и китайская госкорпорация CRCC (Китайская железнодорожная строительная корпорация). Заключить концессионный договор с одной из этих компаний планируется до конца года.

Предварительная стоимость проекта строительства автомобильного моста - 56 млрд рублей. Правительство Якутии планирует завершить строительство объекта к 2022 году.