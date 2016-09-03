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Галушка: более 200 соглашений на 1,76 трлн руб. подписано на ВЭФ-2016

Экономика и бизнес
3 сентября, 14:06 дата обновления: 3 сентября, 14:39 UTC+3
Из них самые крупные: соглашение о намерениях в реализации инвестиционного проекта "Амурский газохимический комплекс" между Минвостокразвития России и "Сибуром" объемом инвестиций - 500 млрд руб
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Более 200 соглашений сумму 1,76 трлн руб. подписано на втором Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом сообщил ТАСС глава Минвостокразвития Александр Галушка.

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"Из них самые крупные: соглашение о намерениях в реализации инвестиционного проекта "Амурский газохимический комплекс" между Минвостокразвития России и "Сибуром" объемом инвестиций - 500 млрд руб., соглашение о строительстве комплекса по производству минеральных удобрений в Приморском крае между Фондом развития Дальнего Востока и "Национальной химической группой" с объемом инвестиций 370,5 млрд руб., соглашение о разработке Наталкинского месторождения между Минвостокразвития России и компанией "Полюс" с объемом инвестиций 98,5 млрд руб., соглашение о разработке Верхне-Мунского рудного поля между Минвостокразвития России и "Алросой" с объемом инвестиций 63 млрд руб.", - сказал Галушка.

Также министр назвал значимыми соглашение Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и Japan Bank for International Cooperation (JBIC) о создании российско-японской платформы для продвижения ТОР и привлечения японских инвесторов, два первых инвестиционных соглашения, подписанные управляющей компанией Российско-Китайского агрофонда на сумму 17,9 млрд руб., соглашение о технологическом сотрудничестве между "Русгидро" и японской корпорацией Mitsui.

"Во втором Восточном экономическом форуме приняло участие 3 тыс. 307 человек. Из них 207 глав российских компаний и 94 главы иностранных компаний. Всего более 1,5 тыс. представителей бизнеса. Зарубежные участники представляли 56 стран. Многочисленными по составу были делегации Японии - 246 человек, Китая - 227 человек, Республики Корея - 128 человек", - отметил Галушка.

Общее количество состоявшихся мероприятий деловой программы форума - 56 сессий, из них ключевых - 44, стратегических - шесть, бизнес - диалогов - пять. В рамках деловой программы на форуме прошли презентации 34 инвестиционных проектов на общую сумму - 1,5 трлн руб.

По словам Галушки, наиболее оживленные дискуссии вызвали сессии: "Недра Дальнего Востока: повышение эффективности ресурсной экономики", "Развитие финансового рынка на Дальнем Востоке", "Цифровизация Дальнего Востока - драйвер экономического роста и повышение качества жизни", "Развитие малого бизнеса на Дальнем Востоке", "Россия - вклад в продовольственную безопасность АТР".

Подготовка к новому форуму уже началась

По словам министра,  подготовка к третьему Восточному экономическому форуму уже началась.

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"Уже началась (подготовка к третьему ВЭФ - прим. ТАСС), уже обсуждаем с коллегами третий форум по горячим следам второго форума, - сказал министр, отвечая на вопрос о том, когда начнется подготовка к третьему ВЭФ. - Естественно, нужно все эти позитивные результаты, которые очевидно сформировал второй форум, отработать за этот период. Мы форум проводим для Дальнего Востока, чтобы Дальний Восток развивался".

Галушка также добавил, что, по его мнению, идея второго ВЭФ себя оправдала.

Первый ВЭФ прошел в сентябре 2015 г., на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн руб.

Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума.

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