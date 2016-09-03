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Порошенко: Украина ожидает на днях решение МВФ о новом транше

Экономика и бизнес
3 сентября, 15:28 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 3, сентября. /ТАСС
Ранее ТАСС стало известно из осведомленных источников в фонде, что заседание Совета директоров МВФ назначено на 14 сентября
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Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко

© Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

КИЕВ, 3 сентября. /ТАСС/. Украина ожидает принятие решения Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении Киеву очередного транша в ближайшие дни. Об этом заявил в субботу президент страны Петр Порошенко в Виннице, куда он прибыл по случаю дня города.

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"Я уверен, что на днях состоится заседание МВФ и будет выделен транш, который будет финансовой опорой реформ, проводимых президентом, премьер-министром, правительством, местной властью. Уверен, что победа у нас впереди", - сказал он.

Порошенко также заявил, что надеется на решение Европейского союза о предоставлении Украине безвизового режима осенью этого года.

1 сентября МВФ заявил, что рассмотрение украинского вопроса может состояться во второй половине сентября. Позднее корреспонденту ТАСС стало известно из осведомленных источников в фонде, что заседание Совета директоров МВФ, на котором будет обсуждаться украинская антикризисная программа, назначено на 14 сентября. При этом представители МВФ не уточняют, какая сумма может быть предоставлена Украине.

Министр финансов Александр Данилюк на днях заявил, что Украина близка к получению от МВФ $1 млрд. Ранее сопредседатель стратегической группы советников для поддержки реформ на Украине Иван Миклош сообщал, что сумма транша будет снижена до $1 млрд вместо $1,7 млрд из- за необходимости принятия большего количества законов.

В марте 2015 года МВФ утвердил четырехлетнюю кредитную программу для Украины в размере $17,5 млрд. Она сменила прежнюю программу 2014 года, оставшуюся недовыполненной. В рамках новой программы Киев успел сразу получить около 5 млрд долларов и позже, по итогам первого обзора, еще $1,7 млрд. Завершить второй обзор до сих пор не удавалось из-за невыполнения правительством согласованных условий.

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