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Аэропортом регистрации для самолетов "Почты России" станет Хабаровск

Экономика и бизнес
3 сентября, 16:02 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, сентября. /ТАСС
Решение о необходимости дальнейшего расширения авиапарка "Почты России" будет принято только после оценки итогов эксплуатации первых двух самолетов
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Аэропортом регистрации для самолетов "Почты России" станет Хабаровск. Об этом сообщил в интервью ТАСС в рамках ВЭФ-2016 гендиректор "Почты России" Дмитрий Страшнов.

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"Аэропортом регистрации на сегодня выбран Хабаровск. Я думаю, это правильное решение, в том числе и потому, что к 2018 г. планируется запуск нашего крупного логистического центра в зоне этого аэропорта", - рассказал он.

"Мы надеемся, что в ближайшее время Хабаровск станет частью территории опережающего развития (ТОР). Это будет способствовать получению определенных льгот по налогам при эксплуатации наших самолетов", - добавил Страшнов. Решение о необходимости дальнейшего расширения авиапарка "Почты России" будет принято только после оценки итогов эксплуатации первых двух самолетов, пояснил он.

Страшнов не уточнил, во сколько может обойтись "Почте России" обслуживание самолетов. "Это операционные затраты, чем больше самолеты будут летать, тем больше будут затраты", - отметил он. По словам гендиректора "Почты России", основная задача при эксплуатации самолетов - "сделать так, чтобы они находились на земле только в моменты разгрузки и загрузки почтой".

Сделка по покупке "Почтой России" двух самолетов у "Илюшин Финанс", соглашение по которой было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума 2016, будет закрыта в ближайшие две недели, заявил Страшнов. Тогда он отмечал, что ориентировочная сумма контракта - 3 млрд руб.

Сейчас, по словам главы "Почты России", самолеты проходят предполетную подготовку (в основном техническое обслуживание) и в ближайшее время "смогут встать на крыло". "Мы рассчитываем запустить их осенью. Они начнут обслуживать маршруты Сибири и Дальнего Востока - направления, которые испытывают наибольший дефицит свободных емкостей после ухода с рынка "Трансаэро", - рассказал Страшнов. Также эти самолеты будут протестированы и на международных направлениях, добавил он. "Мы обсуждаем возможности построения транзитной почтовой логистики с почтовыми администрациями стран АТР, в частности Китая и Японии", - уточнил Страшнов.

Кроме своего авиапарка, "Почта России" также намерена развивать доставку в азиатском направлении и с помощью своего железнодорожного транспорта. "На 2017-2018 гг. мы будем разыгрывать тендер на производство и поставку около сотни вагонов, которые и сформируют состав, курсирующий от Пекина до Москвы, а в дальнейшем до Берлина", - рассказал Страшнов. "Это будет основная транзитная почтовая магистраль, которая соединит Европу и Азию", - подчеркнул он.

Глава "Почты России" напомнил, что в апреле 2016 г. было проведено тестирование почтового вагона совместно с РЖД, Почтой Китая и таможнями двух стран, который дошел из Харбина в Москву за 5 дней. "В ближайшее время мы планируем провести тендер и до конца года приобрести около 10 вагонов для организации почтового сообщения Пекин - Москва. Данный канал также планируется использовать для отправки товаров от российских производителей почтой на экспорт", - отметил Страшнов.

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