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Минфин в ближайшие дни выделит средства для ликвидации последствий паводка в Приморье

Экономика и бизнес
3 сентября, 15:46 UTC+3
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов в ближайшее время выделит средства для преодоления последствий стихийного бедствия в Приморье, заявил заместитель председателя правительства, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Эти деньги в ближайшие дни регион получит", - сказал Трутнев.

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