Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
ВЭФ-2016
Выборы-2016
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Козак: дотационность бюджета Адыгеи за последние девять лет снизилась до 38,2%

Экономика и бизнес
3 сентября, 17:23 UTC+3 МАЙКОП /Корр. ТАСС, Оксана Гамзаева
"Доходы консолидированного бюджета республики увеличились до 17 млрд рублей", - заявил заместитель председателя правительства РФ
Материал из 1 страницы

МАЙКОП, 3 сентября. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Дотационность бюджета Адыгеи за последние девять лет снизилась до 38,2%, доходы консолидированного бюджета республики увеличились до 17 млрд рублей. Об этом в субботу журналистам сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак.

"Дотационность республиканского бюджета за последние девять лет снизилась до 38,2%. В среднем по стране ВРП за последние годы вырос на 7,5%, в Адыгее же - в полтора раза. Доходы консолидированного бюджета республики увеличились до 17 млрд рублей. При этом собственные доходы, ежегодно показывая позитивную динамику, выросли в четыре раза, это впечатляющие успехи", - уточнил он.

Правительство РФ работает над реформой межбюджетных отношений, проводится инвентаризация расходных обязательств в регионах и муниципалитетах, полученные на днях предварительные результаты показали, что Адыгея недополучает 1 млрд рублей, констатировал зампред правительства РФ. "Речь идет о справедливости распределения финансовых ресурсов через федеральный бюджет. Адыгея в этой ситуации не одинока. Инвентаризация выявила 39 таких регионов", - сказал Козак.

Правительство России при этом будет всячески поощрять регионы, уходящие от дотационности. Новая система межбюджетных отношений предполагает, что субъекты, демонстрирующие высокие темпы роста собственных доходов, могут рассчитывать на дополнительную поддержку федерального центра в виде премий и грантов, подчеркнул вице-премьер.

Козак в рамках рабочей поездки в Адыгею посетил ряд спортивных объектов, построенных в Майкопе в последние годы, а также провел совещание с руководством региона.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Козак, Дмитрий Николаевич
В других СМИ
Реклама
Фото
23
Дальний Восток готовится к инвестиционному прорыву
5
Состоялся первый вылет российского чартера в Турцию
17
ВЭФ-2016: за два дня до старта
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Украине начались масштабные сборы резервистов
2
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
3
Путин прибыл в Ханчжоу, где пройдет саммит G20
4
Узбекистан: расклад сил после смерти Каримова
5
В Екатеринбурге суд арестовал на два месяца блогера, ловившего покемонов в храме
6
Подозреваемая в убийстве девочки в Иванове могла пойти на преступление из ревности
7
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
Темы дня
Реклама