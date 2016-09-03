Козак: дотационность бюджета Адыгеи за последние девять лет снизилась до 38,2%

МАЙКОП, 3 сентября. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Дотационность бюджета Адыгеи за последние девять лет снизилась до 38,2%, доходы консолидированного бюджета республики увеличились до 17 млрд рублей. Об этом в субботу журналистам сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак.

"Дотационность республиканского бюджета за последние девять лет снизилась до 38,2%. В среднем по стране ВРП за последние годы вырос на 7,5%, в Адыгее же - в полтора раза. Доходы консолидированного бюджета республики увеличились до 17 млрд рублей. При этом собственные доходы, ежегодно показывая позитивную динамику, выросли в четыре раза, это впечатляющие успехи", - уточнил он.

Правительство РФ работает над реформой межбюджетных отношений, проводится инвентаризация расходных обязательств в регионах и муниципалитетах, полученные на днях предварительные результаты показали, что Адыгея недополучает 1 млрд рублей, констатировал зампред правительства РФ. "Речь идет о справедливости распределения финансовых ресурсов через федеральный бюджет. Адыгея в этой ситуации не одинока. Инвентаризация выявила 39 таких регионов", - сказал Козак.

Правительство России при этом будет всячески поощрять регионы, уходящие от дотационности. Новая система межбюджетных отношений предполагает, что субъекты, демонстрирующие высокие темпы роста собственных доходов, могут рассчитывать на дополнительную поддержку федерального центра в виде премий и грантов, подчеркнул вице-премьер.

Козак в рамках рабочей поездки в Адыгею посетил ряд спортивных объектов, построенных в Майкопе в последние годы, а также провел совещание с руководством региона.