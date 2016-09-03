Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
ВЭФ-2016
Выборы-2016
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Мазда-Соллерс" и Минпромторг РФ обсудят возможность экспорта автомобилей в Европу

Экономика и бизнес
3 сентября, 18:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, сентября. /ТАСС
"Мы сегодня на ногах проговорили, как это можно делать. Будет организована специальная рабочая группа", - заявил гендиректор ПАО "Соллерс" Вадим Швецов
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ совместно с СП "Мазда-Соллерс" проработают проект, который позволит наладить экспорт произведенных во Владивостоке автомобилей Mazda в Европу. Об этом сообщил в субботу генеральный директор ПАО "Соллерс" Вадим Швецов, принявший участие в Восточном экономическом форуме, в интервью телеканалу "Россия 24".

Смотрите также
Дальний Восток для бизнеса: какие соглашения подписаны на форуме

"Мы сегодня договорились путем переговоров с представителями российских РЖД и Минпромторга о том, что мы попытаемся... сделать проект и посмотреть, как можно сделать так, чтобы Mazda, которая производилась во Владивостоке, экспортировалась в Европу", - сказал Швецов.

"Мы сегодня на ногах проговорили, как это можно делать. Будет организована специальная рабочая группа. Я думаю, в течение месяца мы этот вопрос сможем вывести на финишную прямую", - отметил он.

По словам Швецова, все "предпосылки для того, чтобы создать такой проект есть". "Есть экспортная поддержка, на сегодняшний день есть инструменты: есть бюджет на поддержку экспорта, есть специально постановление... Собственно говоря, сейчас экспортные субсидии заявлены как основная мера поддержки", - сказал Швецов.

Группа Sollers объединяет Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Заволжский моторный завод (ЗМЗ, производит бензиновые и дизельные двигатели) и "Соллерс-Дальний Восток".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Восточный экономический форум 2016
В других СМИ
Реклама
Фото
23
Дальний Восток готовится к инвестиционному прорыву
5
Состоялся первый вылет российского чартера в Турцию
17
ВЭФ-2016: за два дня до старта
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Украине начались масштабные сборы резервистов
2
Шесть человек госпитализированы после стрельбы в Екатеринбурге
3
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
4
Узбекистан: расклад сил после смерти Каримова
5
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
6
Путин и Эрдоган обсуждают вопросы восстановления полноформатного сотрудничества
7
Абэ призвал Путина поставить точку в территориальном споре
Темы дня
Реклама