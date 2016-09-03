"Мазда-Соллерс" и Минпромторг РФ обсудят возможность экспорта автомобилей в Европу

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МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ совместно с СП "Мазда-Соллерс" проработают проект, который позволит наладить экспорт произведенных во Владивостоке автомобилей Mazda в Европу. Об этом сообщил в субботу генеральный директор ПАО "Соллерс" Вадим Швецов, принявший участие в Восточном экономическом форуме, в интервью телеканалу "Россия 24".
"Мы сегодня договорились путем переговоров с представителями российских РЖД и Минпромторга о том, что мы попытаемся... сделать проект и посмотреть, как можно сделать так, чтобы Mazda, которая производилась во Владивостоке, экспортировалась в Европу", - сказал Швецов.
"Мы сегодня на ногах проговорили, как это можно делать. Будет организована специальная рабочая группа. Я думаю, в течение месяца мы этот вопрос сможем вывести на финишную прямую", - отметил он.
По словам Швецова, все "предпосылки для того, чтобы создать такой проект есть". "Есть экспортная поддержка, на сегодняшний день есть инструменты: есть бюджет на поддержку экспорта, есть специально постановление... Собственно говоря, сейчас экспортные субсидии заявлены как основная мера поддержки", - сказал Швецов.
Группа Sollers объединяет Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Заволжский моторный завод (ЗМЗ, производит бензиновые и дизельные двигатели) и "Соллерс-Дальний Восток".