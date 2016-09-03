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Росрыболовство убеждает рыбаков ловить иваси и сетует на избалованность их минтаем

Экономика и бизнес
3 сентября, 19:02 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК. 3 сентября. ВЛАДИВОСТОК. 3, сентября. /ТАСС
По словам главы ведомства, еще одной проблемой, которая мешает активному промыслу сельди и скумбрии, является недостаточная укомплектованность флота
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ВЛАДИВОСТОК. 3 сентября. /ТАСС/. Росрыболовство считает, что российские добытчики "избалованы" минтаем и достаточно консервативны при осуществлении промысла. Такое мнение ТАСС в интервью в рамках II Восточного экономического форума высказал глава ведомства Илья Шестаков.

"Рыбаки очень консервативны. Они хотели увидеть, есть ли действительно такие большие подходы (иваси и скумбрии - прим.ред.), это первая часть. Вторая часть - избалованы минтаем. Та доходность (которая есть) по минтаю, по иваси ее нет", - отметил Шестаков.

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Еще одной проблемой, которая мешает активному промыслу сельди иваси и скумбрии, Шестаков назвал недостаточную укомплектованность флота. "Это тоже одна из проблем - недостаточное количество судов на промысле. Мы ведем работу, убеждаем рыбаков", - рассказал глава Росрыболовства.

Как сообщалось ранее, в этом году российские рыбаки возобновили промысел сельди иваси, очень популярной в советские годы. По словам Шестакова, в настоящее время выловлено около 2,5 тыс. тонн иваси. По итогам года, как ожидается, будет выловлено порядка 5 тысяч тонн, хотя реальная возможность вылова составляет до 50 тысяч тонн, добавил глава отраслевого ведомства.

"В целом обстановка хорошая, но количества судов, которые сейчас на промысле работают, недостаточно для того, чтобы была возможность изъять тот объем, который рекомендован наукой", - констатировал он.

В то же время Шестаков уверен, что в ближайшие 2-3 года Россия сможет выйти на "неплохие объемы" добычи этой рыбы и спрос на нее будет. "Это подтверждается тем запросом от людей, которые еще помнят иваси", - подытожил чиновник.

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