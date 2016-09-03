"Ростелеком" планирует осенью запустить свой мессенджер "Аллё" и систему "умный дом"

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. "Ростелеком" планирует осенью запустить собственный мессенджер для голосовых сообщений "Аллё", а также свою систему "умный дом". Об этом заявил президент оператора Сергей Калугин в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума.
"У нас осенью будем два новых продукта: мы выпустим "умный дом" и мессенджер", - сказал Калугин.
"Проект "умный дом" - это наша собственная разработка. Он включает в себя датчики, которые отвечают за безопасность, датчики, которые отвечают за мониторинг теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения. Все это вместе объединено в такую интеллектуальную платформу, которой клиент может управлять дистанционно", - объяснил Калугин, добавив, что первые шаги по запуску проекта будут уже в сентябре. Глава "Ростелекома" подчеркнул, что этот проект в силу своих особенностей всегда привязан к какой-то определенной территории.
Что касается "Аллё", то "Ростелеком" сейчас проводит необходимые пусконаладочные работы и тестирование сервисов для запуска ОТТ-коммуникатора в коммерческую эксплуатацию.
"Мы стараемся трансформироваться в цифрового провайдера для того, чтобы продавать не каналы связи, а услуги", - резюмировал Калугин.