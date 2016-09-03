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Министр энергетики Алжира: цена в $50 за баррель нефти неприемлема

Экономика и бизнес
3 сентября, 23:54 дата обновления: 4 сентября, 0:03 UTC+3 ТЕГЕРАН /Корр. ТАСС, Константин Казеев
По мнению членов ОПЕК, цена должна находиться в диапазоне между $50 и $60, отметил Нуреддин Бутерфа
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ТЕГЕРАН, 3 сентября. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Цена в $50 за баррель нефти неприемлема.

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Такую точку зрения озвучил находящийся в Тегеране с визитом министр энергетики Алжира Нуреддин Бутерфа.

"По мнению членов Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК), цена должна находиться в диапазоне между $50 и $60. $50 долларов за каждый баррель - это неприемлемо", - подчеркнул он агентству ИРНА.

Алжирский министр сообщил, что в ходе состоявшихся переговоров с иранским коллегой Бижаном Намдаром Зангане обсуждалась ситуация на мировом рынке нефти, а также тема координации усилий членов ОПЕК в целях достижения желаемых цен. "Мы продолжим обсуждение данной темы на предстоящей в Алжире (в конце сентября. - Прим. ТАСС) неформальной встрече ОПЕК", - сказал Бутерфа.

В ходе этой встречи, которую планируется провести в рамках Международного энергетического форума (26-28 сентября) страны-экспортеры планируют провести переговоры о "заморозке" добычи нефти. Инициаторами обсуждения выступают Венесуэла, Эквадор и Кувейт.

Предыдущая встреча по вопросу "заморозки" нефтедобычи состоялась в столице Катара Дохе 17 апреля. В ней приняли участие 18 стран. Однако им не удалось договориться, так как Иран отказался участвовать в переговорах, сославшись на только недавно снятые с него международные санкции. Тогда Зангане заявлял, что Иран рассмотрит целесообразность участия в таких обсуждениях только после того, как страна достигнет досанкционного уровня производства нефти в 4-4,2 млн баррелей в сутки.

Согласно данным иранских источников, в июне ежедневная добыча нефти в Иране превысила 3,8 млн баррелей, в июле прирост был незначительным: увеличение составило примерно 40 тыс. баррелей в день.

По всей видимости, цель сегодняшнего визита алжирского министр в Тегеран - убедить Иран присоединиться к "заморозке". По данным агентства Фарс, в понедельник иранскую столицу посетит также генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо.

Битва за нефть: ОПЕК и конкуренты

Динамика цен на нефть c 2014 года

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