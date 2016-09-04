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Иванов поздравил дальневосточников с завершением строительства ПВОЛС

Экономика и бизнес
4 сентября, 2:49 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 4, сентября. /ТАСС
"Камчатка, Магадан и Сахалин получат доступ к высокоскоростному интернету, что означает, что эти регионы отдаленными теперь не являются",- сказал спецпредставитель президента
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© Александр Щербак/ТАСС, архив

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов поздравил жителей Дальнего Востока с завершением строительства и тестовым запуском подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) Камчатка - Сахалин - Магадан. Он отметил большую важность этого проекта, который призван значительно повысить уровень проникновения телекоммуникационных услуг в Магаданской области, на Сахалине и Камчатке.

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"Камчатка, Магадан и Сахалин получат доступ к высокоскоростному интернету, что означает, что эти регионы отдаленными теперь не являются",- сказал Иванов, назвав тестовый запуск ПВОЛС "очень знаменательным событием". "Поздравляю всех жителей!" - сказал он.

По словам Иванова, "ПВОЛС позволит 90% жителей Камчатки, Магадана и Сахалина получать цифровые услуги не хуже, а, пожалуй, лучше, чем в Москве". "Этот проект принесет пользу не только простым людям, которые смогут спокойно листать страницы в Интернете, но и даст возможность для развития бизнеса, дистанционной медицины и многих других сфер", - убежден спецпредставитель президента.

Иванов напомнил, что в 2014 году президент РФ Владимир Путин дал поручение начать разработку этого проекта. "Ростелеком" без срыва сроков этот грандиозный проект закончил",- отметил он.

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Спецпредставитель главы государства подчеркнул, что подобные проекты вносят большой вклад в развитие этого региона. "Без развития инфраструктуры Дальнего Востока развитие регионов этого округа невозможно",- уверен он. "Это все позволит в том числе увеличить поток туристов, а возможно, и число тех, кто захочет переселиться сюда, на Камчатку", - добавил он.

Проект ПВОЛС с 2014 года осуществлял "Ростелеком", председателем совета директоров которого Иванов является. Волоконно-оптический кабель проложен по дну Охотского моря, что позволило в четыре раза сократить путь до Петропавловска-Камчатского по сравнению с наземным маршрутом, который проходит по безлюдным землям в зоне вечной мерзлоты и сложнейших климатических условий. Магистральная подводная линия имеет огромное значение в решении вопросов устранения цифрового неравенства для Дальневосточного региона.

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