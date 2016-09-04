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Иванов удовлетворен инспекцией обновленного камчатского аэропорта "Елизово"

Экономика и бизнес
4 сентября, 4:31 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 4, сентября. /ТАСС
"Вчера я первый раз садился на новую полосу - огромная разница, это небо и земля", - поделился впечатлениями спецпредставитель президента
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов ознакомился в воскресенье с работой аэропорта Петропавловска-Камчатского "Елизово", который прошел масштабную реконструкцию.

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Иванов заслушал доклад главы Росавиации Александра Нерадько о работе воздушной гавани и о взаимодействии с военными коллегами, поскольку этот аэродром - совместного базирования гражданской и военной авиации, а затем поднялся в командно-диспетчерский пункт (КДП). Дежурный смены рассказал о том, как ведется ежедневная деятельность аэропорта, в том числе с учетом проведенного обновления инфраструктуры и обновления взлетно-посадочной полосы (ВПП).

Иванов отметил, что сам он уже смог почувствовать эффект от реконструкции аэропорта. "Я прилетал сюда с 2001 года почти ежегодно, и тогда самолет садился еще на старую полосу; я убедился в надежности советской авиатехники, потому что шасси выдерживали эти нагрузки", - напомнил он. "А вчера я первый раз садился на новую полосу - огромная разница, это небо и земля", - поделился впечатлениями Иванов.

Во время посещения КДП спецпредставитель президента смог также изучить установленное оборудование и схемы работы диспетчера. Кроме того он наблюдал за взлетом одного из самолетов, который осуществлялся по новой ВПП.

Обновленный аэропорт "Елизово"

Аэропорт в Елизово - единственный в крае, способный принимать воздушные суда с большой взлетной массой, обеспечивающий функционирование регулярных авиапассажирских перевозок всех видов. В рамках реконструкции, в частности, была увеличена с 2500 до 3400 м взлетно-посадочная полоса. Кроме того был перестроен пассажирский перрон, места стоянки самолетов и сеть рулежных дорожек, построены новый командно-диспетчерский пункт, аварийно-спасательная станция, дизельная котельная и ряд других объектов, в частности радиотехнического, навигационного и светосигнального оборудования.

При реконструкции генеральный подрядчик допустил существенное отставание от первоначального графика. Работы были ускорены осенью 2015 года, после того, как Иванов, занимавший тогда пост главы администрации Кремля, взял ситуацию под личный контроль и потребовал завершить все строительные и монтажные работы к 30 мая 2016 года. К старту туристического сезона новая полоса и другие объекты аэродромного комплекса были введены в строй, а 1 июня здесь приземлился Boeing-777-300 рейсом из Москвы.

После сдачи взлетно-посадочной полосы в рамках заключительного этапа работ подрядчик выполнил установку стационарной системы отпугивания птиц, оборудования для раннего предупреждения об образовании обледенения на ВПП, завершил строительство ограждения, патрульной дороги.

Решение о реконструкции ВПП аэропорта в Елизово было принято в рамках исполнения поручения президента РФ и включения объекта в федеральную целевую программу "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года".

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