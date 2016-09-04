Медведев поздравил работников нефтегазовой промышленности с профессиональным праздником

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности России с профессиональным праздником. Текст поздравительной телеграммы главы кабмина опубликован на сайте правительства РФ.

"Этот праздник широко отмечают в нашей стране - там, где добывают, перерабатывают нефть и газ, и, конечно, там, где потребляют конечный продукт, а это вся Россия", - говорится в документе.

Медведев подчеркнул важную роль топливно- энергетического комплекса в экономике страны, который "определяет развитие других отраслей, а также надежно обеспечивает поставки энергоносителей в Европу и Азию". Он отметил необходимость повышения эффективности работы нефтегазового комплекса, внедрения инновационных технологий и привлечения инвестиций.