Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
ВЭФ-2016
Выборы-2016
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев поздравил работников нефтегазовой промышленности с профессиональным праздником

Экономика и бизнес
4 сентября, 6:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС
Глава правительства подчеркнул важную роль топливно-энергетического комплекса в экономике страны
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности России с профессиональным праздником. Текст поздравительной телеграммы главы кабмина опубликован на сайте правительства РФ.

"Этот праздник широко отмечают в нашей стране - там, где добывают, перерабатывают нефть и газ, и, конечно, там, где потребляют конечный продукт, а это вся Россия", - говорится в документе.

Медведев подчеркнул важную роль топливно- энергетического комплекса в экономике страны, который "определяет развитие других отраслей, а также надежно обеспечивает поставки энергоносителей в Европу и Азию". Он отметил необходимость повышения эффективности работы нефтегазового комплекса, внедрения инновационных технологий и привлечения инвестиций.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
23
Дальний Восток готовится к инвестиционному прорыву
5
Состоялся первый вылет российского чартера в Турцию
17
ВЭФ-2016: за два дня до старта
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин прибыл на неформальную встречу лидеров БРИКС перед саммитом G20
2
Кадыров подарил шести чеченским олимпийцам джипы Mercedes
3
Эксперты FINA по допинг-контролю подали в отставку из-за допуска россиян до ОИ-2016
4
При крушении судна у берегов Антальи пострадала россиянка
5
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
6
Польша и Великобритания выступили за сохранение санкций против РФ
7
Узбекистан: расклад сил после смерти Каримова
Темы дня
Реклама