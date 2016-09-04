Путин: РФ и КНР на правильном пути в работе по оптимизации товарооборота

ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Экспорт машин и оборудования из России в Китай облагораживает взаимный товарооборот двух стран. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпинем.

"Растут в общем объеме нашего экспорта такие важные для нас позиции как экспорт машин, оборудования. Мы вам благодарны за то, что китайское руководство уделяет этому серьезное внимание. Это облагораживает наш экспорт и наш взаимный товарооборот", - сказал Путин.

Вместе с тем он добавил, что сторонам еще предстоит многое сделать для оптимизации товарооборота, "но я уверен, что мы на правильном пути".

Глава российского государства напомнил, что на прошедшем недавно Восточном экономическом форуме во Владивостоке он встречался с представителями китайского бизнеса.

"В целом китайские партнеры довольны тем, как мы строим отношения на практическом уровне. Мне было приятно услышать, что все усилия, которые мы с вами прикладываем на высоком политическом уровне, все они доходят вниз, до тех, кто занимается реальной экономикой", - сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что взаимное сотрудничество Москвы и Пекина развивается успешно, несмотря на некоторые проблемы, связанные с особенностями конъюнктуры мировой экономики, но есть и положительные моменты.

Двусторонняя встреча состоялась после неформальной встречи БРИКС перед началом саммита G20 в Ханчжоу.

Лидеры проведут два тура переговоров

Как ранее сообщал журналистам помощник президента Юрий Ушаков, во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином лидеры проведут два тура переговоров - беседу в расширенном формате - в составе делегаций, а затем в узком формате.

Ушаков добавлял, что Путин и Си помимо двусторонней проблематики обсудят наиболее актуальные международные и региональные проблемы: взаимодействие с КНР в деле борьбы с международным терроризмом в рамках G20 и других международных структур, ход сопряжения ЕАЭС и проекта "Экономический пояс Шелкового пути", интеграционные процессы в Азии, обстановку на Корейском полуострове.

Кроме того, планируется, что подробное обсуждение двусторонних экономических вопросов состоится в ходе очередной встречи премьеров КНР и РФ, которая пройдет в Москве в ноябре 2016 года.

Двадцать крупнейших экономик: как работает формат G20