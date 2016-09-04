Сергей Иванов: развитие инфраструктуры Дальнего Востока продолжится

КРОНОЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК /Камчатский край/, 4 сентября. / ТАСС/. Власти РФ будут продолжать развитие инфраструктуры Дальнего Востока, чтобы сделать его более привлекательным для туристов. Об этом заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, который в рамках рабочей поездки в этот регион принял участие в церемонии запуска в тестовую эксплуатацию подводной волоконно-оптической линии связи "Камчатка - Сахалин - Магадан", а также ознакомился с работой аэропорта Елизово, который прошел масштабную реконструкцию.

"Без развития такой инфраструктуры добиться положительного результата невозможно, и государство будет и дальше делать все для того, чтобы развивать инфраструктуру Дальнего Востока", - сказал он.

"При таком современном аэропорте, плюс у нас сегодня запущен интернет (новая волоконно-оптическая линия связи), конечно, качество жизни и привлекательность этого региона для приезжающих туристов или желающих осесть здесь и стать жителями Камчатского края сильно возрастает", - уверен Иванов.

Спецпредставитель президента напомнил, что при реконструкции аэропорта возникали проблемы, в частности, отставание от запланированных сроков в определенный момент составляло два года. Сам Иванов, занимавший тогда должность руководителя администрации президента, был вынужден взять под личный контроль ход работ. В результате к началу летнего туристического сезона этого года аэропорт с новой удлиненной до 3400 метров взлетно-посадочной полосой принял первые рейсы.

"Все, что не было доделано год назад в аэропорту Елизово, сейчас уже выглядит хорошо: самолеты по новой полосе взлетают и садятся, а самое главное, что действительно созданы очень хорошие условия труда для всего персонала аэропорта, начиная от диспетчеров и кончая сотрудниками безопасности", - рассказал Иванов. "Полоса длиной 3400 метров очень качественная, позволяет взлетать и садиться любому типу самолетов, производимых на сегодняшний день в мире, включая, например, (крупнейший транспортный самолет) "Руслан", - добавил он.