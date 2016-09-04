Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
ВЭФ-2016
Выборы-2016
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сергей Иванов: развитие инфраструктуры Дальнего Востока продолжится

Экономика и бизнес
4 сентября, 8:51 UTC+3 КРОНОЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК край/ 4, сентября. / ТАСС
Спецпредставитель президента РФ в рамках рабочей поездки, в частности, ознакомился с работой аэропорта Елизово
Материал из 1 страницы

КРОНОЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК /Камчатский край/, 4 сентября. / ТАСС/. Власти РФ будут продолжать развитие инфраструктуры Дальнего Востока, чтобы сделать его более привлекательным для туристов. Об этом заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, который в рамках рабочей поездки в этот регион принял участие в церемонии запуска в тестовую эксплуатацию подводной волоконно-оптической линии связи "Камчатка - Сахалин - Магадан", а также ознакомился с работой аэропорта Елизово, который прошел масштабную реконструкцию.

Смотрите также
Хочешь получить преимущество — вкладывай деньги: Владимир Путин о будущем Дальнего Востока

"Без развития такой инфраструктуры добиться положительного результата невозможно, и государство будет и дальше делать все для того, чтобы развивать инфраструктуру Дальнего Востока", - сказал он.

"При таком современном аэропорте, плюс у нас сегодня запущен интернет (новая волоконно-оптическая линия связи), конечно, качество жизни и привлекательность этого региона для приезжающих туристов или желающих осесть здесь и стать жителями Камчатского края сильно возрастает", - уверен Иванов.

Спецпредставитель президента напомнил, что при реконструкции аэропорта возникали проблемы, в частности, отставание от запланированных сроков в определенный момент составляло два года. Сам Иванов, занимавший тогда должность руководителя администрации президента, был вынужден взять под личный контроль ход работ. В результате к началу летнего туристического сезона этого года аэропорт с новой удлиненной до 3400 метров взлетно-посадочной полосой принял первые рейсы.

"Все, что не было доделано год назад в аэропорту Елизово, сейчас уже выглядит хорошо: самолеты по новой полосе взлетают и садятся, а самое главное, что действительно созданы очень хорошие условия труда для всего персонала аэропорта, начиная от диспетчеров и кончая сотрудниками безопасности", - рассказал Иванов. "Полоса длиной 3400 метров очень качественная, позволяет взлетать и садиться любому типу самолетов, производимых на сегодняшний день в мире, включая, например, (крупнейший транспортный самолет) "Руслан", - добавил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
Персоны
Иванов, Сергей Борисович
В других СМИ
Реклама
Фото
23
Дальний Восток готовится к инвестиционному прорыву
5
Состоялся первый вылет российского чартера в Турцию
17
ВЭФ-2016: за два дня до старта
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кадыров подарил шести чеченским олимпийцам джипы Mercedes
2
Один человек погиб в результате стрельбы в цыганском поселке в Екатеринбурге
3
G20. Хроника работы саммита
4
При крушении судна у берегов Антальи пострадала россиянка
5
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
6
Узбекистан: расклад сил после смерти Каримова
7
Эксперты FINA по допинг-контролю подали в отставку из-за допуска россиян до ОИ-2016
Темы дня
Реклама