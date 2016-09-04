Путин поздравил работников нефтегазовой промышленности с профессиональным праздником

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности России с профессиональным праздником, отметив, что их опыт и знания позволят сохранить позиции России как одного из лидеров в области добычи и переработки углеводородов. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Нефтегазовая отрасль по праву считается одним из ведущих секторов и настоящим "локомотивом" отечественной экономики. Ее деятельность во многом определяет реализацию богатого энергетического, индустриального, экспортного потенциала нашей страны, способствует эффективному развитию российских регионов, созданию современных рабочих мест, повышению качества жизни людей", - говорится в поздравлении.

Как отметил глава государства, сегодня перед тружениками комплекса стоят серьезные задачи, связанные с освоением перспективных месторождений, в том числе в Арктике, обеспечением надежности и экологической безопасности инфраструктуры отрасли, внедрением новейших технологий, устойчивым снабжением потребителей - как в России, так и за ее пределами.

"Уверен, что ваши знания, опыт, ответственный подход к делу будут содействовать достижению поставленных целей. Помогут повысить конкурентоспособность отечественной нефтегазовой промышленности, сохранить позиции России как надежного партнера, одного из признанных лидеров в области добычи и переработки углеводородов", - отметил президент.