Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
ВЭФ-2016
Выборы-2016
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин поздравил работников нефтегазовой промышленности с профессиональным праздником

Экономика и бизнес
4 сентября, 9:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС
Президент России отметил, что нефтегазовая отрасль по праву считается "локомотивом" отечественной экономики"
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности России с профессиональным праздником, отметив, что их опыт и знания позволят сохранить позиции России как одного из лидеров в области добычи и переработки углеводородов. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Нефтегазовая отрасль по праву считается одним из ведущих секторов и настоящим "локомотивом" отечественной экономики. Ее деятельность во многом определяет реализацию богатого энергетического, индустриального, экспортного потенциала нашей страны, способствует эффективному развитию российских регионов, созданию современных рабочих мест, повышению качества жизни людей", - говорится в поздравлении.

Как отметил глава государства, сегодня перед тружениками комплекса стоят серьезные задачи, связанные с освоением перспективных месторождений, в том числе в Арктике, обеспечением надежности и экологической безопасности инфраструктуры отрасли, внедрением новейших технологий, устойчивым снабжением потребителей - как в России, так и за ее пределами.

"Уверен, что ваши знания, опыт, ответственный подход к делу будут содействовать достижению поставленных целей. Помогут повысить конкурентоспособность отечественной нефтегазовой промышленности, сохранить позиции России как надежного партнера, одного из признанных лидеров в области добычи и переработки углеводородов", - отметил президент.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
В других СМИ
Реклама
Фото
23
Дальний Восток готовится к инвестиционному прорыву
5
Состоялся первый вылет российского чартера в Турцию
17
ВЭФ-2016: за два дня до старта
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кадыров подарил шести чеченским олимпийцам джипы Mercedes
2
Один человек погиб в результате стрельбы в цыганском поселке в Екатеринбурге
3
G20. Хроника работы саммита
4
При крушении судна у берегов Антальи пострадала россиянка
5
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
6
Узбекистан: расклад сил после смерти Каримова
7
Эксперты FINA по допинг-контролю подали в отставку из-за допуска россиян до ОИ-2016
Темы дня
Реклама