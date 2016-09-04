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Си Цзиньпин: Китай намерен вместе с Индией стимулировать рост мировой экономики

Экономика и бизнес
4 сентября, 9:50 UTC+3 ХАНЧЖОУ /Китай/ 4, сентября. /ТАСС
Председатель КНР выразил надежду на укрепление двустороннего взаимодействия в сферах строительства инфраструктуры и промышленности
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ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Китай намерен совместно с Индией работать над стимулированием роста глобальной экономики. Об этом заявил в воскресенье председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, прибывшим в Ханчжоу для участия в саммите G20.

"Китайская сторона намерена углублять сотрудничество с Индией в рамках "Большой двадцатки", совместно вносить вклад в стимулирование роста глобальной экономики и улучшение системы управления мировым хозяйством", - приводятся слова Си Цзиньпина на сайте МИД КНР. Он выразил надежду на укрепление двустороннего взаимодействия в сферах строительства инфраструктуры и промышленности.

Нарендра Моди высоко оценил роль связей с КНР. "Китайско-индийские отношения стратегического партнерства и сотрудничества крайне важны для наших двух государств, региона и всего мира", - сказал он.

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Саммит G20
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