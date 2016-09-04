Си Цзиньпин: Китай намерен вместе с Индией стимулировать рост мировой экономики

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ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Китай намерен совместно с Индией работать над стимулированием роста глобальной экономики. Об этом заявил в воскресенье председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, прибывшим в Ханчжоу для участия в саммите G20.
"Китайская сторона намерена углублять сотрудничество с Индией в рамках "Большой двадцатки", совместно вносить вклад в стимулирование роста глобальной экономики и улучшение системы управления мировым хозяйством", - приводятся слова Си Цзиньпина на сайте МИД КНР. Он выразил надежду на укрепление двустороннего взаимодействия в сферах строительства инфраструктуры и промышленности.
Нарендра Моди высоко оценил роль связей с КНР. "Китайско-индийские отношения стратегического партнерства и сотрудничества крайне важны для наших двух государств, региона и всего мира", - сказал он.