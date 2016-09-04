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РФ и Турция перешли к обсуждению конкретных деталей строительства "Турецкого потока"

Экономика и бизнес
4 сентября, 11:14 UTC+3 /Китай/ 4, сентября. /ТАСС
Так, по словам главы Минэкономразвития РФ, на встрече президентов Турции и России поднимался вопрос конкретного места размещения трубы на побережье
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© Руслан Шамуков/ТАСС, архив

ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Россия и Турция перешли к обсуждению конкретных деталей строительства газопровода "Турецкого потока" вплоть до места размещения трубы на побережье, заявил глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев по итогам встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, которая прошла накануне.

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"По "Турецкому потоку" работа тоже продвигается. Там тоже решаются конкретные вещи. Например, где, в каком месте должна войти труба на турецкое побережье с выделением земельных участков соответствующих. В общем, очень практическая работа", - сказал Улюкаев.

После того, как Россия отказалась от реализации проекта "Южный поток" из-за требований ЕС, который настаивал на соответствии газопровода так называемому третьему энергопакету, было решено строить "Турецкий поток". Однако впоследствии переговоры по проекту были приостановлены, в том числе из-за кризиса в отношениях с Турцией.

Проект предполагает строительство газопровода через Черное море до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Длина морской части проекта должна составить около 910 км, сухопутной части по турецкой территории - 180 км. Мощность каждой из четырех ниток газопровода планировалась в объеме 15,75 млрд куб. м. Общая стоимость проекта оценивалась в €11,4 млрд.

По итогам состоявшихся в Санкт-Петербурге в августе 2016 г. переговоров президента Турции Тайипа Эрдогана и российского президента Владимира Путина было решено возобновить работу по "Турецкому потоку", создать рабочую группу и проработать дорожную карту.

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Темы
Саммит G20 Газовая дипломатия Российско-турецкие отношения
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Эрдоган, Реджеп Тайип Путин, Владимир Владимирович Улюкаев, Алексей Валентинович
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