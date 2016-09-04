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Путин и Эрдоган обсудили снятие ограничений на поставки продовольствия

Экономика и бизнес
4 сентября, 11:09 UTC+3 ХАНЧЖОУ /Китай/ 4, сентября. /ТАСС
"Мы работаем над тем, чтобы снять эти ограничения", - сказал глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев
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Президент Турции Реджеп Эрдоган и президент России Владимир Путин

© Михаил Метцель/ТАСС

ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Постепенная отмена продовольственного эмбарго, введенная РФ в отношении товаров из Турции, обсуждалось на встрече президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана, сообщил журналистам присутствовавший на встрече глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев.

"Мы работаем над тем, чтобы снять эти ограничения. Есть два режима работы - один вопрос фундаментальный, второй - технический. С момента введения (продэмбарго) прошел почти год. Мы должны убедиться, что те турецкие предприятия, которые претендуют на то, чтобы экспортировать продукцию сельского хозяйства в РФ, отвечают нашим стандартам качества, чтобы лаборатории работали", - сказал Улюкаев, отвечая на вопрос, обсуждалась ли тема продэмбарго на встрече Путина и Эрдогана.

"С другой стороны, мы ждем от наших турецких коллег соответствующего движения в нашу сторону - еще в июле 2015 года поставили вопрос о том, что закрыт допуск нашей мясомолочной продукции на турецкий рынок, и мы по первому приглашению турецкой стороны поехали туда и стали там работать. Мы приглашаем - приезжайте, посмотрите наши предприятия и убедитесь, что они соответствуют вашим стандартам качества. Год и два месяца прошло, никто не приехал. Вот сейчас договорились, что все-таки приедут, ждем", - добавил он.

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